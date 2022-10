W środę rano złoty traci do głównych walut

Złoty w środę rano traci do głównych walut. Wobec euro osłabia się o 0,17 proc., do dolara o 0,20 proc., a do franka szwajcarskiego o 0,26 proc.

Złoty w środę ok. godz. 7.45 tracił na wartości wobec euro 0,17 proc. - wspólna waluta kosztuje ponad 4,78 zł, tracił również 0,20 proc. do dolara wycenianego na 4,86 zł. Polska waluta słabła również wobec franka szwajcarskiego (0,26 proc.), za którego trzeba zapłacić 4,89 zł.

We wtorek ok. godz. 17 za euro płacono 4,78. Dolar kosztował 4,85, a frank szwajcarski 4,88 zł.







