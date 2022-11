W środę ropa drożeje

W środę rano amerykańska ropa WTI drożeje o 0,5 proc., do ok. 79 dolarów za baryłkę, a notowania ropy Brent idą w górę o 0,8 proc., do blisko 84 dolarów za baryłkę.

Ropa West Texas Intermediate na giełdzie NYMEX w dostawach na styczeń kosztuje 78,61 dolarów za baryłkę, drożej o 0,5 proc. Podobnie, po niespełna 79 dolarów, są wyceniane kontrakty na luty i marzec, po zwyżce rzędu 0,4 - 0,5 proc.

Za baryłkę Brent na giełdzie ICE w dostawach na styczeń płacono 83,73 dolarów, o 0,8 proc. więcej. Kontrakty na luty i marzec kosztują 84,7 dolarów, drożej o 0,5 proc.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

