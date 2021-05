W środę rząd zajmie się sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. oraz projektem uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020 - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Zeszły rok budżet zakończył 85 mld zł deficytu.

Jak wynika ze strony KPRM, w planie środowego posiedzenia rządu znalazły się projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz projekt uchwały w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2020.

Zgodnie z przedstawionym w lutym br. przez resort finansów szacunkowym wykonaniem budżetu za zeszły rok w okresie styczeń - grudzień 2020 r., deficyt wyniósł 85,0 mld zł, co stanowi 77,7 proc. deficytu dopuszczonego w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. Dochody budżetu wyniosły 419,8 mld zł (105,3 proc. planu), zaś wydatki 504,9 mld zł, tj. 99,4 proc. planu.

W stosunku do roku 2019 wydatki budżetu państwa były wyższe o 90,6 mld zł, tj. 21,9 proc. Jak tłumaczyło w lutym MF, wyższe wykonanie wydatków wynikało głównie z nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 rok, w ramach której dokonano relokacji środków budżetowych na przygotowanie odpowiednich narzędzi do walki ze skutkami pandemii COVID-19. Ponadto, jak dodano, dzięki nowelizacji zapewniono środki do dalszej stymulacji rozwoju polskiej gospodarki tak, by zapewnić jak najszybszy powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Według resortu finansów nowelizacja była konieczna, by zapewnić środki na finansowanie działań antykryzysowych. Podniosła ona poziom możliwego na koniec 2020 r. deficytu z planowanego wcześniej zerowego do 109,3 mld zł.

Zgodnie z danymi MF, wyższe wykonanie odnotowano w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r., z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z finansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Według resortu finansów, w okresie styczeń - grudzień 2020 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 19,3 mld zł w porównaniu z rokiem 2019. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe wobec roku 2019 r. o ok. 3,0 mld zł.

Szacunki resortu finansów mówią, że w stosunku do roku 2019 dochody z podatku VAT były wzrosły o 2,0 proc. r/r (tj. ok. 3,7 mld zł); dochody z podatku PIT były niższe o 2,5 proc. r/r (tj. ok. 1,6 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 3,4 proc. r/r (tj. ok. 1,3 mld zł; dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 0,8 proc. r/r (tj. ok. 0,6 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2,6 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł ).

Ministerstwo podało, że w roku 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 47,4 mld zł i było wyższe o ok. 16,0 mld zł (tj. 50,9 proc.) w stosunku do wykonania w 2019 r.

Przypomniano, że w czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2019 w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto, wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w 2020 r. wynikało z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

