W środę warszawskie Indeksy odrobiły większość wtorkowych spadków

W środę na warszawskiej giełdzie główne indeksy odrobiły większość spadków z poprzedniego dnia. W górę poszły wszystkie wskaźniki sektorowe, a wzrostem o 14 proc. wyróżnili się producenci leków.

"WIG20 obronił poziom 1.730 pkt. dzięki czemu pozytywne dla indeksu scenariusze pozostają w grze. Na zachodzie indeksy również odrabiają straty i w chwili zamknięcia notowań na GPW DAX radził sobie nieco lepiej niż benchmarki amerykańskie. Pewnie indeksom pomagało także lekkie osłabienie się dolara wobec euro. W tej kwestii sezonowość sprzyja jednak dolarowi, wrzesień historycznie nie pomaga rynkom akcji, a okres przed wyborami prezydenckimi w USA zwykle cechuje się podwyższoną zmiennością" - powiedział analityk DM mBanku Kamil Jaros.

"Wzrasta poziom niepewności i nie należy oczekiwać wyraźnych trendów wzrostowych. Ruchy indeksów będą raczej +szarpane+" - ocenił.

Dodał, że taka sytuacja sprzyja przedłużeniu się konsolidacji na WIG20.

Na środowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,28 proc. do 1.773,28 pkt., WIG zwyżkował o 2,42 proc. do 50.757,07 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 2,63 proc. do 3.640,23 pkt., a sWIG80 zyskał 3,19 proc. osiągając poziom 14.263,08 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 994 mln zł, z czego 713 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami CD Projektu (181 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (109 mln zł).

Po otwarciu na poziomie 1.735 pkt. WIG20 przez cały dzień stopniowo odrabiał wtorkowe spadki zakończył sesję na poziomie 1.773 pkt., czyli około 0,5 pkt. powyżej zamknięcia poniedziałkowego.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX zyskiwał 2 proc., a amerykański S&P 500 rósł o 1,9 proc.

Na krajowym parkiecie większość indeksów sektorowych wyraźnie rosła, przy czym najmocniej leki - o 14,2 proc., odrabiając z nawiązką 8 proc. wtorkowy spadek. Mocno rosły także górnictwo - o 4,5 proc. Wzrostem nieprzekraczającym 1 proc. dzień zakończyli tylko producenci gier.

Na koniec notowań w WIG20 pod kreską znalazł się tylko Play ze spadkiem o 1,7 proc. i CD Projekt - ze spadkiem o 0,3 proc.

O 6,5 proc. wzrósł kurs mBanku, KGHM zyskał blisko 5 proc., a po około 4 proc. w górę poszły Santander i Tauron.

Wśród małych i średnich spółek najmocniej rosły: Biomed-Lublin - o blisko 30 proc., Cormay - o 20 proc., ML System - o 17 proc., Mabion - o 16 proc., DataWalk - o 12 proc.

Po wynikach zyskały: Newag - o 9 proc. i Ciech - o 5,2 proc.

Newag wypracował w pierwszym półroczu 111,9 mln zł skonsolidowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 154,4 proc. rok do roku. Zysk netto wzrósł o 400 proc. do 62,1 mln zł, a przychody wzrosły o 49,1 proc. do 569,3 mln zł;

Znormalizowana EBITDA Ciechu w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 134 mln zł - wynika z raportu spółki. Konsensus PAP Biznes zakładał 125,2 mln zł. W całym pierwszym półroczu grupa odnotowała EBITDA znormalizowaną na działalności kontynuowanej na poziomie 271,8 mln zł.

Na szerokim rynku najmocniej zyskały spółki wskazywane przez analityków jako beneficjenci trwającej pandemii: Global Cosmed - wzrost o 20 proc., Harper Hygienics - o 24 proc., PCC Exol - o 20 proc.