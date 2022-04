W środę wieczorem złoty nieco odrobił stratę do dolara

W środę wieczorem złoty nieco odrobił stratę do amerykańskiej waluty. Dolar po godz. 19 zszedł do poziomu 4,45 zł. Kurs euro i franka szwajcarskiego praktycznie pozostawał bez zmian w porównaniu do poziomu z popołudnia.

W środę po godzinie 19. euro było wyceniane na 4,70 zł, o 1 grosz mniej niż popołudniem.

Wieczorem polska waluta nieco odrobiła wcześniejszą stratę do dolara. Po godz. 19. dolar kosztował nieco ponad 4,45 zł.

Niewiele zmienił się kurs franka szwajcarskiego, który po godzinie 19. oscylował - z małymi wahaniami - w ok. 4,6 zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl