W środę złoty osłabia się do głównych walut

W środę po południu kurs złotego osłabiał się w stosunku do głównych walut. Najmocniej - o ok. 1,5 proc. - podrożał dolar, który ok. godz. 18 kosztował 4,89 zł.

W środę około godz. 18 euro kosztuje 4,83 zł (wzrost o ok. 0,19 proc.), dolar 4,89 zł (wzrost o ok. 1,5 proc.), a frank szwajcarski 4,97 zł (wzrost o ok. 1 proc.).

Rano w środę euro kosztowało 4,81 zł, dolar 4,82 zł, a frank szwajcarski 4,92 zł.

