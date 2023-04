W takiej kondycji są naprawdę finanse państwa. Minister Rzeczkowska ujawnia szczegóły

- Wszystko wskazuje na to, że inflacja już zaczyna spadać. Potwierdzają to najnowsze dane – mówi w wywiadzie dla WNP.PL Magdalena Rzeczkowska, minister finansów.

- Dług publiczny według definicji unijnej, czyli dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, na koniec 2022 r. wyniósł w Polsce około 50 proc., a średni poziom w UE to około 85 proc. – zwraca uwagę Magdalena Rzeczkowska.

- Inflacja przyczynia się do wzrostu dochodów państwa, ale z drugiej strony powoduje też wzrost jego wydatków. Oznacza wyższe wydatki bieżące, wyższy koszt waloryzacji takich świadczeń, jak chociażby emerytury, wyższe koszty obsługi długu – tłumaczy minister finansów.

- Dochody państwa cały czas stabilnie rosną, ale większe wpływy do budżetu to przede wszystkim nadal efekt uszczelnienia systemu podatkowego, które rozpoczęło się w 2016 r. - mówi nasza rozmówczyni.

- W jakiej sytuacji jest obecnie budżet państwa? Jak mają się prognozy wpływów z podatków do rzeczywistych wpływów? Jak duży był ostatecznie deficyt za ubiegły rok?

Magdalena Rzeczkowska, minister finansów: - Dane, które podajemy, dotyczą poszczególnych miesięcy. Jeśli chodzi o ten rok, to na razie mamy dane za styczeń i za luty. Nie mamy też jeszcze ostatecznych danych z wykonania budżetu za 2022 r., a więc także dotyczących wielkości deficytu i długu sektora, z jakim ubiegły rok zamknęliśmy. One będą dostępne w kwietniu.

Rok 2022 r. to rok szczególny, skądinąd kolejny taki, po poprzednich dwóch latach z pandemią COVID-19. W zeszłym roku dotknął nas kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie, co pociągnęło za sobą spore dodatkowe wydatki - nieprzewidziane wcześniej w budżecie państwa, a związane z pomocą ukraińskim uchodźcom wojennym.

Do tego doszły duże koszty tarczy antyinflacyjnej, tarczy gazowej i ciepłowniczej, dopłaty do różnego rodzaju źródeł ciepła. Mimo to udało się nam uzyskać w 2022 r. wyższe od planowanych dochody, a jednocześnie mieliśmy niższe wydatki.

Choć te niższe wydatki to w sumie nic nadzwyczajnego, bo zwykle dysponenci poszczególnych części budżetu, czyli m.in. ministrowie, nie wydają wszystkich zarezerwowanych na dany rok środków. Dzieje się tak z różnych przyczyn.

Te tzw. naturalne oszczędności mogą powstawać m.in. na etapie procedury przetargowej i wyłaniania wykonawcy poszczególnych inwestycji, jak również np. w wyniku niższego zapotrzebowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dotację z budżetu państwa - w związku z lepszymi niż pierwotnie planowano przychodami i wpływami ze składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast jeśli chodzi o dochody, to one cały czas stabilnie rosną.

Inflacja przyczynia się do wzrostu dochodów państwa, ale sporo je też kosztuje

- Złośliwi mówią, że to tylko skutek inflacji i że to dzięki niej budżet państwa ma się tak dobrze.

- Inflacja przyczynia się do wzrostu dochodów, ale z drugiej strony sporo też kosztuje. Powoduje wzrost wydatków państwa. Oznacza wyższe wydatki bieżące, wyższy koszt waloryzacji takich świadczeń, jak chociażby emerytury, wyższe koszty obsługi długu.

Z kolei wyższe wpływy do budżetu to przede wszystkim nadal efekt uszczelnienia systemu podatkowego, które rozpoczęło się w 2016 r. Było to powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, poszczególne pakiety prawne, jak np. pakiet paliwowy, JPK VAT i wreszcie informatyzacja, która też była kluczem do sukcesu. Dawała nam większe możliwości analityczne i poprawiła typowanie do kontroli skarbowych.

To spowodowało wzrost wpływów z VAT, a VAT-owska luka podatkowa spadła z ponad 24 proc. do 4,3 proc. w 2021 r. Wzrost dochodów z VAT, biorąc pod uwagę prognozy na 2023 r., przekroczy 130 proc. To spektakularny wynik, choć w przypadku CIT jest jeszcze wyższy, bo sięgnie 190 proc. Wpływy z tego podatku są obecnie rekordowe.

Dług publiczny w Polsce jest wciąż na bezpiecznym poziomie

- A jak wygląda sam początek 2023 r.?

- Po lutym budżet jest prawie zrównoważony. Wpływy z VAT za pierwsze dwa miesiące są nieco niższe niż w ubiegłym roku, ale miejmy na uwadze wpływ tarczy antyinflacyjnej, która w okrojonej wersji będzie obowiązywała również w tym roku. W PIT widać obniżkę podatków, a CIT dalej rośnie, mimo rekordowych wpływów w 2022 r. Na razie wszystko idzie zatem zgodnie z planem.

- Czy o zadłużeniu państwa można powiedzieć to samo – mimo, że bardzo wzrosły stopy procentowe, a w ślad za tym także oprocentowanie długu zaciąganego przez państwo?

- W październiku rentowności poszły w górę, co spowodowało pewien niepokój na rynkach. Ministerstwo Finansów finansuje potrzeby pożyczkowe przez cały rok i chwilowe zawirowania na rynku wtórnym nie wpływają znacząco na koszty zaciąganego długu. Sytuacja się stabilizuje, stabilizują się ceny energii, żywności, ustabilizowały się stopy procentowe, a w ślad za tym oprocentowanie obligacji. Koszty obsługi długu w 2023 r. nie powinny być wyższe od tych, które zaplanowaliśmy w budżecie na ten rok.

- Ile one mają wynieść w 2023 roku?

- 66 mld zł. Wprawdzie w ostatnich latach było to dużo mniej i wtedy przyzwyczailiśmy się, że dług państwa niewiele nas kosztuje. We wcześniejszych latach obsługa długu kosztowała nas zwykle powyżej 2 proc. PKB, czyli powyżej poziomu tegorocznego. Nic więc nadzwyczajnego ani niebezpiecznego się nie dzieje. Dług państwa jest na bezpiecznym poziomie.

Obecny poziom państwowego długu publicznego, czyli według krajowej definicji długu publicznego, to około 40 proc. PKB, przy progu ostrożnościowym z ustawy o finansach publicznych w wysokości 55 proc. PKB i 60 proc. w Konstytucji RP.

Dług publiczny według definicji unijnej, czyli dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, na koniec 2022 r. wyniósł w Polsce około 50 proc., a średni poziom w UE to około 85 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych za zeszły rok wyniesie ponad 3 proc. (istotnie poniżej wcześniejszych prognoz) i to też jest przyzwoity wynik, uwzględniając nadzwyczajne okoliczności, jakie nam towarzyszyły w 2022 r.

- A co będzie dalej, w tym roku?

- Wszystko wskazuje na to, że inflacja już zaczyna spadać. Potwierdzają to najnowsze dane. Według szybkiego szacunku GUS inflacja wyniosła w marcu 16,2 proc. Polska odnotuje też w 2023 r. wzrost gospodarczy. Wprawdzie będzie on na niskim poziomie, około 1 proc., ale mimo wszystko ten wzrost będzie utrzymany.

To są dobre sygnały, więc jeśli nie zdarzy się coś nieprzewidzianego, jeśli nie wybuchnie jakiś kolejny kryzys, to powinniśmy zrealizować założenia budżetu na 2023 r.

W ustawie budżetowej mamy zaplanowany wyższy wzrost PKB, ale budżet na 2023 r. był konstruowany w oparciu o prognozy wzrostu gospodarczego z wiosny i lata zeszłego roku, gdy mieliśmy inne otoczenie makroekonomiczne. Czasem powtarzam, że polska gospodarka już nieraz zaskakiwała nas wyższym od spodziewanego wzrostem. Może więc i tym razem ten wzrost będzie wyższy niż prognozowany.

Jednak nawet wzrost na takim poziomie będzie dobrą wiadomością, bo jeszcze pod koniec 2022 r., gdy spotykałam się z ministrami finansów krajów UE, to wszyscy martwiliśmy się, że wpadniemy w recesję. Na początku roku zapanował ostrożny optymizm i pojawiły się głosy, że tej recesji uda się uniknąć. Oczywiście, gospodarka zwalnia, ale już w 2024 r. powinniśmy zanotować wyższy wzrost.

Sytuacja sektora bankowego w Polsce jest stabilna – mimo problemu z kredytami frankowymi

- Katastrofy chyba jednak rzeczywiście uda się nam uniknąć, choć w ostatnim czasie pojawiły się bardzo niepokojące sygnały z rynku bankowego. Upadły dwa amerykańskie banki, a potem trzeba było ratować przed plajtą Credit Suisse.

- W Polsce sytuacja banków jest stabilna, a trzeba też powiedzieć, że w państwach Unii Europejskiej, w tym w naszym kraju, są inne niż w USA i w Szwajcarii zasady nadzoru nad sektorem bankowym. To wynika m.in. z przepisów unijnych.

Mamy też większą dywersyfikację, jeśli chodzi o kapitał banków. To np. obligacje o różnych terminach zapadalności. Mamy również większy udział depozytów gwarantowanych niż niegwarantowanych. W upadłym Silicon Valley Bank większość depozytów była niegwarantowana, ponieważ głównymi klientami były start-upy, co generowało wyższe ryzyko dla banku.

Oczywiście, polski sektor bankowy też stoi przed poważnymi wyzwaniami, a najważniejszym z nich jest kwestia kredytów frankowych, ryzyka prawnego, jakie z nich wynika i zbliżającego się orzeczenia TSUE w sprawie skutków unieważnienia umowy kredytowej.

Sytuacja nie jest jednak dramatyczna, trwa od pewnego czasu, pojawiają się kolejne orzeczenia sądowe, zawierane są ugody z klientami, a banki zawiązują rezerwy w związku ze wspomnianym ryzykiem prawnym. Nie jest więc tak, że tych rezerw nie ma. Są od dłuższego czasu sukcesywnie tworzone. To pokazuje, że sektor przygotowywał się na różne scenariusze.

My te kwestie, oczywiście razem z pozostałymi instytucjami sieci bezpieczeństwa finansowego, monitorujemy w ramach Komitetu Stabilności Finansowej. Zastanawiamy się, jakie rozwiązania i mechanizmy można zaproponować. Przede wszystkim zachęcamy do ugód między bankami i klientami, bo to jest najlepsza metoda rozwiązania tego problemu.

UKNF pracuje też nad ewentualnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, ale to też nie jest proste zagadnienie. Przypomnę, że w latach 2017-2019 r., prezydent Andrzej Duda zaproponował projekt ustawy dotyczący przewalutowania kredytów frankowych, lecz sektor bankowy sprzeciwiał się takiemu rozwiązaniu. Dziś natomiast jesteśmy w innym punkcie: bo było już ileś orzeczeń sądowych, wykształciła się pewna linia orzecznicza, część banków zaproponowała program ugód dla klientów, więc wprowadzenie dziś odgórnej regulacji musiałoby to uwzględniać.

- Rozwiązania problemów kredytów frankowych nie ułatwia też to, że przecież nie wszyscy brali kredyty mieszkaniowe we frankach. Wielu brało je też w złotych, z dużo wyższym oprocentowaniem, więc dziś zbyt duży ukłon w stosunku do frankowiczów stawiałby na nierównej pozycji tych, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w złotych.

- Stąd też wynika ta trudność z wprowadzeniem jakiegoś odgórnego rozwiązania, jakiejś regulacji. Nie ma prostych dróg wyjścia z tej sytuacji. Ważne jest to, żeby zapewnić stabilność sektora bankowego. Można tym problemem zarządzać, m.in. poprzez ugody, które banki mogą i powinny klientom proponować.

- Zapowiadanego przez niektóre media bankowego armagedonu nie będzie?

- Nie powinno być. Chciałabym przy tej okazji pochwalić Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który też współodpowiada za stabilność sektora bankowego i zajmuje się ewentualnymi perturbacjami na rynku bankowym. Przypomnę niedawną sprawę Getin Noble Banku, w którego przypadku został przeprowadzony proces przymusowej restrukturyzacji. Odbyło się to po raz pierwszy z udziałem nowo utworzonego Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, który jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Europie – podobne systemy z powodzeniem funkcjonują w sektorach mniejszych banków spółdzielczych, natomiast dla banków komercyjnych notowanych na giełdach takich rozwiązań nigdzie do tej pory nie było.

Ów system to stworzony przez te banki fundusz, który pomógł w restrukturyzacji Getin Banku. I dzięki temu udało się uchronić nie tylko depozyty gwarantowane, ale też pozostałe depozyty klientów tego banku, w tym środki jednostek samorządu terytorialnego, których umorzenie wiązałoby się z bardzo negatywnymi konsekwencjami dla lokalnych społeczności.

W 2022 r. polski biznes dobrze sobie radził – dzięki wcześniejszemu wsparciu

- Wracając jeszcze do podatków, to mocno zaskakuje duży w ostatnich miesiącach wzrost wpływów z podatku CIT. Bo mogłoby się wydawać, że wiele firm jest poturbowanych skutkami wojny w Ukrainie – kryzysem energetycznym, wysoką inflacją, dużo wyższym oprocentowaniem kredytów, spowolnieniem gospodarczym. Z czego więc wziął się taki wzrost wpływów z CIT?

- Po pierwsze podczas pandemii do przedsiębiorstw w Polsce została skierowana olbrzymia pomoc finansowa – po to, żeby utrzymać miejsca pracy i umożliwić szybką odbudowę gospodarki. Te środki zaczęły szybko pracować i już w 2021 r., gdy zaczęła ustępować pandemia, nastąpiło duże odbicie gospodarcze. Na początku 2022 r. wzrost PKB doszedł aż do 8,6 proc. Niestety, wojna w Ukrainie ten trend w dużym stopniu odwróciła, ale mimo to polski biznes wciąż dobrze sobie radził. I był to głównie efekt szybkiego odbicia gospodarczego po pandemii.

- Mówiliśmy już o luce VAT-owskiej. A co z luką CIT, która jest przede wszystkim wynikiem stosowania przez wiele dużych firm agresywnej optymalizacji podatkowej, zaniżania przez nie dochodów i zawyżania dochodów, transferowania zysków do innych krajów, w tym do rajów podatkowych? Miał pomóc ograniczyć to zjawisko minimalny podatek CIT, będący czymś w rodzaju podatku obrotowego. Ale ze względu na obecną sytuację został zawieszony.

- Zawiesiliśmy go na 2022 i 2023 rok. W tym czasie prowadziliśmy intensywne konsultacje związane z tym rozwiązaniem, jak ono powinno ostatecznie wyglądać, żeby realizowało cele, jakie przed nim zostały postawione, a nie powodowało perturbacji w firmach, które podchodzą uczciwie do kwestii płacenia podatków.

Obniżyliśmy z 4 do 1,5 proc. wartość przychodów, które stanowią podstawę opodatkowania. Wprowadziliśmy również alternatywną, uproszczoną podstawę opodatkowania, która jest kalkulowana wyłącznie w oparciu o określony procent przychodów i według wyboru podatnika. Pojawiły się jeszcze inne zmiany i to wszystko były postulaty, które zgłoszono podczas konsultacji projektu ustawy i które zostały przez nas wzięte pod uwagę.

Dodatkowo, jeśli chodzi o związane z luką CIT działania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), to poprawiamy jej możliwości i kompetencje analityczne w tym zakresie. Przypomnę, że gdy pracowaliśmy nad rozwiązaniami pakietu VAT-owskiego, to nie obejmowały one wyłącznie legislacji, ale też działania analityczne i odpowiednie typowanie do kontroli. Tak samo te procesy zachodzą w obszarze podatku CIT.

- Dość powszechna jest opinia, że płacenia podatku dochodowego unikają duże korporacje międzynarodowe. Z drugiej strony, gdy spojrzy się, jak one płacą w Polsce podatki, to trudno przyjąć, że one na ogół unikają płacenia podatku dochodowego. Bo wiele z nich płaci go całkiem przyzwoicie i nie różni się pod tym względem zbytnio od dużych polskich firm.

- To, jaki firma osiąga dochód i jaki płaci podatek dochodowy, zależy od bardzo wielu czynników. Np. od wydatków na inwestycje w danym roku. Każdy przypadek jest inny i trzeba go analizować indywidualnie. W poszczególnych branżach są różne poziomy średniej rentowności. Jednak i w tej samej branży jedna firma może wykazywać dużo mniejszą dochodowość niż druga, ale to wynika np. z tego, że jest na innym etapie rozwoju swojej działalności, co przekłada się też na ponoszone przez nią koszty. Bez spojrzenia w głąb rachunkowości danej firmy tego wszystkiego nie widać i można stawiać uogólniające, ale krzywdzące firmy tezy.

Podsumowując - to, że dana firma wykazała w danym roku niski dochód i zapłaciła w związku z tym mniejszy podatek, nie oznacza od razu optymalizacji podatkowej. Z drugiej strony KAS też nie zasypuje gruszek w popiele i dość precyzyjnie przygląda się zwłaszcza dużym podmiotom. Bardzo często pojawiające się w prasie informacje o rzekomym niepłaceniu podatków przez duże firmy okazują się mocno nieprecyzyjne.

Dla polskiej skarbówki nie ma i nie będzie świętych krów?

- Część polskich przedsiębiorców twierdzi, że skarbówka woli kontrolować rodzime firmy niż dużo większe od nich zachodnie korporacje, bo tych drugich, mogących zatrudnić najlepszych prawników, się boi.

- To absolutnie nie jest prawda. Dla tych największych podatników jest specjalna część Krajowej Administracji Skarbowej, żeby im się przyglądać, ale przede wszystkim rozmawiać z nimi o zachodzących w ich firmach procesach. Świat gospodarczy nie jest prosty, trzeba się go uczyć i za nim nadążać, a to jest możliwe tylko poprzez bliską współpracę administracji skarbowej z podatnikami.

Funkcjonuje pojęcie kluczowego podatnika i jest też centrum obsługi kluczowych podatników. Są też programy przeznaczone dla największych firm. Jak chociażby program współdziałania, poprzez który audytujemy się wzajemnie, uzgadniamy przepływy informacji, procedury podatkowe, uczymy się siebie i potem odbywa się już bieżąca obsługa takiego podatnika.

- Czyli zachodnie korporacje nie są świętymi krowami dla polskiej skarbówki?

- Jeśli ktoś jest nieuczciwy, to nie ma litości, niezależnie od wielkości firmy. Ale to wynika też z tego, że musimy zadbać o uczciwych podatników, żeby nie musieli mierzyć się z nieuczciwą konkurencją. Żeby nie było tak, że jedni płacą podatki, a inni nie, i ci pierwsi są z tego powodu w gorszej sytuacji, nie ma równej konkurencji, równych warunków gry.

Chcę też powiedzieć, że Krajowa Administracja Skarbowa bada systematycznie i na dużą skalę poziom satysfakcji podatników i płatników z poziomu ich obsługi podatkowej. I ten poziom satysfakcji u przebadanych już ponad 200 tysięcy respondentów w przypadku KAS jest tak wysoki, że niejedna firma mogłaby go pozazdrościć, bo jest to blisko ponad 90 proc.

To nie znaczy, że wszystko jest idealnie, dlatego w ankietach pytamy też o trudności, na jakie napotykają podatnicy w sprawach podatkowych, bo wtedy możemy te problemy rozwiązać. Przede wszystkim trzeba rozmawiać, bo jeszcze kierując Krajową Administracją Skarbową, wielokrotnie miałam takie sytuacje, że przychodzili podatnicy już na etapie postępowania sądowego, ze sprawami, które można było rozpatrzyć z pozytywnym skutkiem, ale zabrakło dialogu z urzędem skarbowym, wyjaśnienia sobie pewnych rzeczy.

Niektórzy obawiają się, że gdy skontaktują się z urzędem skarbowym, pójdą tam porozmawiać, to jeszcze bardziej pogorszą swoją sytuację. Ale tak nie jest, bo to właśnie brak wyjaśnienia jakiejś sprawy prowadzi do tego, że potem trudno znaleźć dobre wyjście z sytuacji.

W tym roku nie będzie już żadnych znaczących zmian w podatkach

- Czy Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić w tym roku jakieś znaczące zmiany podatkowe?

- Nie planujemy takich zmian. Wolą naszego rządu nie tylko w ostatnich miesiącach, ale i w ostatnich latach było obniżanie podatków, a nie ich podwyższanie. Była znacząca obniżka PIT, były obniżki CIT, gdzie stawka dla mniejszych przedsiębiorców spadła z 19 do 9 proc. Zmniejszyliśmy stawkę VAT na część produktów, także w przypadku tak ważnych, jak żywność dla dzieci, pieluszki czy foteliki samochodowe. Wprowadziliśmy też wiele ulg podatkowych.

- Ale przestrzeni finansowej na kolejne obniżki podatków i ulgi już pewnie nie ma?

- W tym roku mamy też ograniczoną inną przestrzeń - legislacyjną. Jesteśmy w roku wyborczym, jesienią kończy się kadencja obecnego parlamentu i staramy się wdrażać priorytetowe, kluczowe rozwiązania prawne. Jednym z nich jest w przypadku naszego resortu krajowy system e-faktur. To rozwiązanie, które przyniesie duże oszczędności i unowocześnienie procesów związanych z rozliczaniem podatków po stronie przedsiębiorców.

Ten system ma też za zadanie jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy, ograniczyć szarą strefę. Obie strony, firmy i administracja skarbowa, w ten system już sporo zainwestowały, bo on fakultatywnie funkcjonuje od prawie półtora roku.

Chcemy, żeby system e-faktur został wprowadzony jako obligatoryjny od 1 lipca 2024 roku. Projekt przepisów wprowadzających to rozwiązanie został już zatwierdzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i wkrótce trafi pod obrady Rady Ministrów, a potem do parlamentu.

