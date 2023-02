W tegoroczny tłusty czwartek będziemy słono płacić za pączki

Tłusty czwartek, który przypada na 16 lutego, ma być dla polskich cukierni okazją do sporego utargu i zerwania ze złą passą z lat poprzednich. Choć, jak przyznają cukiernicy, wzrost kosztów, mógłby spowodować, podniesienie cen pączków aż o 60 proc. w stosunku do ubiegłego roku.

Właściciele cukierni wskazują zgodnie, że koszty prowadzenia działalności wzrosły w tym roku drastycznie.

— W ostatnim czasie aż o 150 proc. wzrosły koszty energii — mówi Business Insider Szymon Pelczyk, właściciel sieci Pączkownia Smak Sprzed Lat. — Koszty faktycznie rosną bardzo szybko. Przykładowo jajka w ciągu roku podrożały nawet o 100 proc., masło o 30 proc. – wylicza natomiast Marta Matyszczyk, właścicielka pracowni cukierniczej Take the Cake w Zegrzu Południowym.

Wyższe są także koszty zatrudniania pracowników.

To wszystko sprawia, że w tym roku w cukierniach możemy spodziewać się wyższych cen pączków.

— Sumując wszystkie koszty, można by stwierdzić, że ceny pączków mogłyby wzrosnąć w porównaniu do ubiegłego roku nawet o 60 proc. Wiadomo, że żadna cukiernia nie może sobie pozwolić na aż tak drastyczne podniesienie cen. Prawda jest jednak taka, że dobry pączek rzemieślniczy powinien kosztować ok. 10 zł, a może nawet 15 zł za sztukę – ocenia Marta Matyszczyk.

