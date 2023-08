W tej branży już widać ostre hamowanie

Szacunkowe dane finansowe notowanego na warszawskiej giełdzie producenta papieru - Arctic Paper - pokazują istotne spowolnienie w branży. W rezultacie giełdowa wycena spółki zanurkowała.

Spowolnienie gospodarcze daje się we znaki, co zaczyna być widoczne w wynikach niektórych spółek z warszawskiego parkietu giełdowego.

Jeden z wiodących producentów papieru w Europie - Arctic Paper - szacuje znaczne pogorszenie wyników drugiego kwartału 2023 r. w porównaniu do rekordowego poprzedniego roku, na co bardzo negatywnie zareagowali inwestorzy.

W dwie sesje ze spółki wartej obecnie nieco ponad miliard zł wyparowało ponad 15 proc. kapitalizacji, a poniedziałkowe (7 sierpnia) notowania na walorach spółki nie zwiastują odreagowania.

Spółka Arctic Paper - drugi co do wielkości europejski producent papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego - notowana jest obecnie najniżej od października 2022 roku po tym, jak w dwie sesje straciła ponad 15 proc. kapitalizacji.

Bardzo silne pogorszenie wyników potentata z branży papierniczej

Spółka podała pod koniec minionego tygodnia szacunkowe wyniki za drugi tegoroczny kwartał. Wynika z nich, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły około 836 mln zł, a skonsolidowany szacunkowy zysk EBITDA (przed opodatkowaniem, odsetkami i amortyzacją) ukształtował się w granicach od 60 do 70 mln zł.

Te wyniki są istotnie niższe w ujęciu rok do roku oraz odbiegające od oczekiwań rynkowych. Dla porównania, w drugim kwartale rekordowego 2022 roku Arctic Paper miał około 1,3 mld zł przychodów i 330 mln zł zysku EBITDA.

Spółka zastrzega, że na wyniki główny negatywny wpływ ma odczuwalne w całej Europie osłabienie gospodarcze, czego skutkiem jest obniżenie popytu na papier graficzny i celulozę oraz zmniejszenie stanów magazynowych przez klientów.

- Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, zakładającego dywersyfikację w kierunku segmentu energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynkach celulozy i papieru - wskazuje prezes spółki, Michał Jarczyński.

W czwartek (10 sierpnia) spółka przedstawi raport za pierwsze półrocze 2023 roku.

Rekordowa dywidenda po rekordowym roku; ożywienie spodziewane na jesieni

Kapitalizacja Arctic po tym, jak w czwartek spadła o 13 proc., a w piątek o kolejne 3,5 proc. wynosi obecnie nieco ponad miliard zł. W 2022 roku wycena spółki uległa podwojeniu, tak więc obecna jest już najniższa od prawie roku. Poniedziałkowe (7 sierpnia) notowania na GPW przynoszą uspokojenie, ale kurs Arctic Paper - znajdujący się w okolicach poziomów odniesienia - nie wykazuje tendencji do odreagowania. Obecnie cena jednej akcji spadła poniżej poziomu 15 zł.

Przypomnijmy, w pierwszym kwartale 2023 przychody grupy również okazały się niższe w ujęciu rok do roku - spadły do 1,03 mld zł 1,11 mld zł rok wcześniej, a zysk EBITDA zmniejszył się do 185 mln zł z 205 mln zł. Pogorszenie wyników w drugim kwartale jest jednak zdecydowanie silniejsze.

Prezes spółki, Michał Jarczyński spodziewa się ożywienia jesienią, ale rekordowych wyników spółka nie powtórzy.

- W całym 2023 roku wyniki Arctic Paper będą wyraźnie lepsze od długoletniej historycznej średniej, ale raczej niemożliwe będzie powtórzenie rekordowych wyników z 2022 roku - wskazał Jarczyński.

Arctic Paper postanowił w czerwcu 2023 roku wypłacić aż 187 mln zł z zysku netto za 2022 rok w formie dywidendy, czyli aż 2,7 zł brutto na akcję. Była to rekordowa dywidenda. Od momentu jej wypłaty i tzw. "odcięcia dywidendy" kurs znajduje się w trendzie spadkowym.

Duże nakłady inwestycyjne; fabryka w Kostrzynie ma ruszyć jeszcze w tym roku

W maju bieżącego roku prezes spółki zapowiedział, że wartość nakładów inwestycyjnych (capex) w 2023 roku sięgnie około 200 mln zł. W pierwszym kwartale capex wyniósł niecałe 42 mln zł.

Wedle majowych zapowiedzi prezesa, w drugiej połowie roku capex ma rosnąć, ponieważ pojawią się płatności związane z realizacją podjętych zobowiązań i dostaw urządzeń do fabryki opakowań w Kostrzynie (koszt około 20 mln euro). Płatności związane z tymi dostawami będą miały miejsce głównie w czwartym kwartale.

Przypomnijmy, Arctic Paper i szwedzka spółka Rottneros zawarły w lutym umowę joint-venture w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie nad Odrą. Szacowana wartość inwestycji wyniesie 100 mln zł. Uruchomienie fabryki planowane jest na koniec 2023 roku.

Prawie 69 proc. Akcji spółki posiada - wraz z podmiotami zależnymi - szwedzki przedsiębiorca i członek rady nadzorczej Arctic Paper, Thomas Onstad.

