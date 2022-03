W tle wojennego szaleństwa Rosja realizuje jeszcze jeden plan

Wydaje mi się, że podbój Ukrainy przez Putina to nie tylko kwestia politycznego podporządkowania tego państwa, ale przede wszystkim projekt stworzenia z Rosji jednej z największych potęg żywnościowych - mówi w rozmowie z WNP.PL poseł z ramienia PSL, były minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Trzeba szybko odmrozić setki miliardów euro unijnej pomocy

Takiej wyrwy na świecie nikt nie wypełni. Przełożenie na ceny będzie ogromne i obawiam się, że teraz inflacja będzie się utrzymywać na poziomie dwucyfrowym i nadzieja na to, że zejdzie poniżej dziesięciu procent, jest znikoma. Mamy bowiem dwa główne czynniki inflacjogenne: żywność i nośniki energetyczne. I jedno i drugie będzie trudno dostępne, a poza tym bardzo drogie.- Działania osłonowe, podjęte kilka tygodni temu przez rząd, są raczej "psu na budę", oceniam je jako spóźnioną reakcję na zastany stan rzeczy. Od 2016 roku zmarnowaliśmy czas na inwestycje w energię odnawialną.Rolnictwo było i jest tą dziedziną gospodarki, w której samowystarczalność energetyczna można osiągnąć jak najszybciej. Dziś są moduły dla małych, średnich i dużych gospodarstwa wykorzystujących trzy rodzaje energii: słoneczną, wiatrową i powstającą w biogazowniach. Pozwala to zapewnić tani, ekologicznie produkowany prąd i dawać dodatkowo źródło dochodów.Obok działań na rzecz wzmocnienia zdolności obronnych naszego kraju nakazem chwili jest pilne budowanie, na kolejne lata, niezależności energetycznej. Szybkie wyciagnięcie wniosków z rosyjskiej agresji jest prostym zadaniem politycznych, ale także gospodarczym.Pragnę przypomnieć, że mamy otrzymać w nowej perspektywie finansowej około 770 miliardów złotych, z czego co najmniej jedna trzecia środków, ma być przeznaczona na cele związane z produkcją czystej energii.Czyli inwestycje i jeszcze raz inwestycje, działania na rzecz uniezależnienia się od dostaw energii z zewnątrz. Porozumienie się z Unią Europejską i wyeliminowanie spornych punktów, w kontekście sytuacji za naszą wschodnia granicą to wymóg chwili. Potrzebujemy tych pieniędzy zwłaszcza teraz. Nasz budżet nie udźwignie wszystkich nowych, nie przewidzianych wcześniej obciążeń.