W trakcie piątkowej sesji gaz w kontraktach na maj taniał

W piątek po godz. 18 gaz w kontraktach majowych na holenderskim hubie TTF taniał o ponad 10 proc. do 113 euro za MWh. W ciągu dnia kontrakty na maj były wyceniane nawet na ponad 130 euro.

W piątek rano majowe kontrakty na gaz na holenderskim hubie TTF drożały i były wyceniane na 133 euro za MWh. Potem w ciągu dnia cena systematycznie spadała, by po godzinie 18 osiągnąć 113 euro.

Podobnie zachowywał się gaz w kontraktach na czerwiec. W trakcie piątkowej sesji jego cena podskoczyła rano do ponad 131 euro, by potem zacząć spadać. Po godz. 18 kontrakty na czerwiec wyceniane były na ok. 111,7 euro za MWh.

