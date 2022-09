W trasę po Polsce wyrusza #IGNACYteam - projekt edukacyjny PKN Orlen

W trasę po Polsce wyrusza #IGNACYteam, który odwiedzi 31 miejscowości. To projekt PKN Orlen dla dzieci i młodzieży, którego celem jest pokazanie zmian cywilizacyjnych od czasu wynalezienia lampy naftowej do epoki odnawialnych źródeł energii oraz zachęcanie do działań ekologicznych.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Specjalny program edukacyjny pod nazwą #IGNACYteam PKN Orlen przygotował dla dzieci i młodzieży z okazji obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. Organizatorem akcji jest Fundacja Orlen - poinformował we wtorek koncern.

Jak podkreślił PKN Orlen, "celem projektu jest pokazanie zmian cywilizacyjnych od czasu wynalezienia lampy naftowej do epoki odnawialnych źródeł energii oraz zachęcanie dzieci do działań ekologicznych jak np. segregowania śmieci i recyklingu". Koncern zaznaczył jednocześnie, iż z mobilną strefą edukacyjną #IGNACYteam planuje do końca października odwiedzić 31 miejscowości.

"Trasa rozpoczyna się w 20 września w Bóbrce, czyli w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, znajdującego się na terenie najstarszej na świecie nadal działającej kopalni ropy naftowej" - przekazał PKN Orlen. Jak zapowiedział koncern, po odwiedzeniu m.in. Rybnika, Opola, Oleśnicy, Łeby, Grudziądza, Łomży czy Sochaczewa trasa #IGNACYteam zakończy się 25 października w jego Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku.

"Chcemy, by uczniowie i uczennice klas 2-8 szkół podstawowych doświadczyli ciekawej i innowacyjnej lekcji chemii, fizyki i ekologii" - powiedziała prezes Fundacji Orlen Katarzyna Różycka, cytowana w informacji koncernu. Wspomniała przy tym, że koncern i jego korporacyjna fundacja promują wiedzę o odnawialnych źródłach energii, zachęcając najmłodszych i młodzież do codziennego recyklingu i postaw proekologicznych.

"Zależy nam również na pokazaniu szerokiego wachlarza działań Grupy Orlen, ze szczególnym uwzględnieniem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju" - dodała Różycka.

PKN Orlen wyjaśnił, iż w ramach projektu #IGNACYteam uczestnicy lekcji zobaczą m.in., jak działa pompa wodna, elektrownia wiatrowa i jak uzyskiwana jest energia solarna; będą też mogli pozyskać prąd z ziemniaka i roślin, zasilając w ten sposób elektroniczny zegar, przekonają się również, że sami są nośnikiem energii.

Dzieci i młodzież, które dołączą do programu edukacyjnego, poznają także zasady działania elektrostatyki na przykładzie generatora Van de Graaffa, a dzięki goglom VR będą mogły sprawdzić się w poprawnej segregacji śmieci; korzystając z roweru uczestnicy projektu doświadczą, ile energii potrzeba do zgniecenia butelki pet i zobaczą, co z tej butelki może potem powstać, przekonując się, dlaczego tak ważny jest recykling.

Akcję edukacyjną #IGNACYteam, jak podkreślono w informacji PKN Orlen, przygotowała jego korporacyjna Fundacja Orlen przy wsparciu m.in. spółki Orlen Laboratorium, które poprowadzi eksperymenty chemiczne dla dzieci oraz z pomocą spółki Baltic Power, które zapewni symulator statku transportującego ekipy serwisowe na morskie farmy wiatrowe.

