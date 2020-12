W Trójmieście powstanie pierwsza w Polsce fabryka komór hiperbarycznych i koncentratorów tlenu

Pierwsza polska fabryka komór hiperbarycznych i koncentratorów tlenu powstanie w Trójmieście. Obiekt sfinansowany z emisji akcji uruchomi firma technologiczna Omnioxy S.A., działająca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia.

"Produkcja w Polsce będzie w stanie zabezpieczyć popyt na te urządzenia i pominąć długi, często dwumiesięczny okres oczekiwania na kolejne dostawy zza oceanu. Fabryka powstanie w przyszłym roku na obrzeżach Trójmiasta" - poinformowała we wtorek Magdalena Malara-Świtońska z działu rozwoju i komunikacji Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia.

Firma Omnioxy S.A. jest dostawcą łagodnych komór hiperbarycznych, wykorzystywanych do tlenoterapii hiperbarycznej, czyli zabiegu wspierającego regenerację i rekonwalescencję osób w każdym wieku.

"Coraz częstsze problemy zdrowotne związane z układem oddechowym, spowodowane m.in. rosnącym zanieczyszczeniem powietrza, a także - obecnie - powikłań po zachorowaniu na COVID-19, spowodowały wzmożony popyt na specjalistyczne urządzenia dostarczające tlen, czyli koncentratory tlenu. Od połowy października zapotrzebowanie na nie było tak duże, że decyzja o uruchomieniu produkcji samodzielnych koncentratorów tlenu obok zaplanowanej wcześniej na przyszły rok produkcji komór hiperbarycznych, przyszła naturalnie" - powiedział w komunikacie prasowym prezes Omnioxy Adam Cegielski.

Od 19 października do 26 listopada firma sprzedała 108 sztuk tych urządzeń za ponad 550 tys. zł netto. Większość koncentratorów obecnych na polskim rynku pochodzi z Chin lub USA. Urządzenia, ze względu na swoją wagę i gabaryty, transportowane są drogą morską - przesyłki lotnicze generują zbyt duże koszty i nie są praktykowane, stąd długi czas oczekiwania na dostawę.

"Podróż morska trwa zazwyczaj dwa miesiące, natomiast decyzja o zakupie koncentratora tlenu jest często niespodziewana i nagła. Urządzenie potrzebne jest zazwyczaj natychmiast, tu i teraz. Zauważyliśmy ogromny popyt i postanowiliśmy wykorzystać tę szansę. Środki pozyskane z emisji akcji planujemy przeznaczyć na zbudowanie pierwszej w Polsce fabryki komór hiperbarycznych, a także koncentratorów tlenu. Oceniamy, że w Europie do nasycenia rynku brakuje jeszcze ponad 26 tysięcy komór hiperbarycznych" - dodał Cegielski. Komory hiperbaryczne produkowane komercyjnie to tzw. łagodne komory, które operują na ciśnieniach do 1.5 ATA i wykorzystywane są przy zabiegach rehabilitacji i regeneracji organizmu.

Ostatnim odkryciem zastosowania komór hiperbarycznych jest ich użycie w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Terapia została wymieniona w dokumencie WHO dotyczącym sposobów eksperymentalnego leczenia skutków niedotlenienia spowodowanego koronawirusem.