W trzecim kwartale rekordowa poprawa PKB

Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2020 roku spadł o 1,6 proc. w stosunku do ubiegłego roku, wobec spadku o 8,4 proc. rdr w II kw. 2020 r. po korekcie - wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB w III kw. wzrósł o 7,7 proc. Odbicie to już jednak historia - druga fala pandemii oznacza ponowny spadek PKB w IV kwartale - ocenili analitycy banku ING.

Opublikowany w piątek szybki szacunek GUS wskazuje na wzrost w III kwartale 2020 r. PKB o 7,7 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.

Odbicie to już jednak historia - druga fala pandemii oznacza ponowny spadek PKB w IV kwartale - ocenili analitycy banku ING.

PKB w IV kwartale skurczy się o 4 proc. rok do roku - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując dane GUS.

Ekonomiści oczekiwali, że w III kw. 2020 r. PKB spadł o 1,7 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w III kw. GUS poda 30 listopada.



Jak przypomnieli, szacowany przez GUS 7,7 proc. wzrost przyszedł po 9 proc. spadku w II kwartale. Zastrzegli, że nie znają jeszcze szczegółów, ale szacują, że silne przyspieszenie gospodarki w minionym kwartale, to głównie efekt odbicia spożycia gospodarstw domowych - po poluzowaniu restrykcji konsumenci ruszyli na zakupy.



Według ING, pomógł również rekordowo wysoki impuls fiskalny, który zapobiegł skokowi bezrobocia i wzmocnił działanie naturalnego zjawiska jakim jest popyt odroczony.



Dane sugerują również pozytywny wkład do PKB ze strony eksportu netto, a także utrzymanie się wzrostu konsumpcji publicznej. Komponentem, który ciągnął PKB w dół były w III kw. inwestycje prywatne, ich spadek mógł być zbliżony do około 14 proc. zanotowanych w II kwartale - szacuje ING.



Analitycy banku wskazują jednocześnie, że pozytywnym elementem są inwestycje publiczne, które prawdopodobnie utrzymały ponad 10 proc. wzrostu rok do roku.



"Nowa fala pandemii oznacza powrót spadku PKB w IV kwartale. Nasz indeks pokazuje, że na początku listopada osiągnęliśmy stopień zamrożenia gospodarki porównywalny do średniej z II kwartale - napisali także analitycy ING.



Ich zdaniem, dalszy rozwój wypadków będzie pochodną przebiegu pandemii w Polsce i działań rządu mających zapobiegać jej rozprzestrzenianiu się.

W IV kwartale znów spadek

PKB w IV kwartale skurczy się o 4 proc. rok do roku - prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny komentując dane GUS. Analitycy wskazali, że polska gospodarka dynamicznie odbiła się w III kwartale, ale na skutek powrotu restrykcji czeka ją ponowne spowolnienie.



PIE zaznaczył, że dane te są zgodne z rynkowymi prognozami. Według ekspertów dynamiczne odbicie to przede wszystkim zasługa sektora przemysłowego oraz handlowego. "W III kw. wspomniane branże notowały 2-3 proc. wzrosty względem ubiegłego roku" - ocenili. Według nich wyniki przemysłu wyróżniają się na tle pozostałych państw UE - według danych Eurostat Polska i Portugalia jako jedyne kraje osiągnęły we wrześniu wzrost w ujęciu rocznym.



Analitycy zwrócili uwagę na istotnie niższe wydatki w usługach. Konsumpcja - jak oszacowali - zanotowała spadek o ok. 2 proc. rdr. Aktywność wspierała natomiast "dodatnia kontrybucja eksportu netto". "Najprawdopodobniej dalej będziemy obserwować też dwucyfrowe załamanie inwestycji co potwierdza coraz słabsza koniunktura w budownictwie" - wskazali.



Zdaniem PIE bieżący kwartał przyniesie spowolnienie aktywności gospodarczej, szczególnie wydatków konsumpcyjnych. "Dane wysokiej częstotliwości wskazują na spadek rejestracji nowych samochodów i importu używanych do poziomu obserwowanego w kwietniu" - zauważyli analitycy. Zwrócili uwagę, że znacząco obniżyła się też mobilność, "chociaż liczba odwiedzin sklepów pozostaje wyższa niż w II kw".



Z kolei dane o ruchu tranzytowym i produkcji energii elektrycznej wskazują, że "wsparciem wciąż pozostaje aktywność przemysłowa" - w obu przypadkach wyniki są wyższe względem ubiegłego roku. "Spodziewamy się też silniejszego wzrostu wydatków e-commerce niż miało to miejsce w II kw." - ocenili.



PIE prognozuje, że spadek aktywności w IV kwartale będzie płytszy zarówno względem II kwartału (-8,4 proc. rdr), jak i bieżącej projekcji NBP (-6,5 proc.). "Polska gospodarka skurczy się o ok. 4 proc. - taka wartość pozostaje bliska obecnemu konsensusowi rynkowemu" - wskazali analitycy.