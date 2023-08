W TUW PZUW składka wraca do ubezpieczonych

– To w branży ubezpieczeniowej wyjątkowa sytuacja, gdy ubezpieczony dostaje od ubezpieczyciela pieniądze, mimo że nie doszło do szkody – mówi prezes TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych Rafał Kiliński. Należące do Grupy PZU towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych wypłaci w tym roku rekordowe zwroty składki – 1,6 mln zł.

Jeśli nie ma zbyt wielu szkód albo ich rozmiary są niewielkie, ubezpieczeni otrzymują z powrotem pieniądze

W trosce o to, aby minimalizować ryzyko, mają szerokie wsparcie ze strony ubezpieczyciela

Dzięki formule ubezpieczeń wzajemnych już na wstępie mogą płacić niższą składkę

Pieniądze, w wysokości od kilkudziesięciu tysięcy złotych, otrzymają firmy i szpitale ubezpieczone w TUW PZUW na zasadzie wzajemności, którzy skutecznie dbają o bezpieczeństwo i minimalizowanie ryzyka. Do tego, jak podkreśla prezes Kiliński, motywuje właśnie formuła wzajemności w ubezpieczeniach: – Jeśli ubezpieczony może odzyskać znaczną część składki, to tym bardziej troszczy się o to, aby zapobiegać szkodom – mówi prezes TUW PZUW w wywiadzie dla „Gazety Ubezpieczeniowej”.

Oszczędności dzięki przezorności

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych to rodzaj ubezpieczeniowej wspólnoty. Nie działa dla zysku, lecz opiera się na współpracy ubezpieczonych. Jeśli nie ma zbyt wielu szkód albo ich rozmiary są niewielkie, ubezpieczeni otrzymują z powrotem pieniądze zaoszczędzone ze składek. W trosce o to, aby minimalizować ryzyko, ubezpieczeni w TUW PZUW mają szerokie wsparcie ze strony ubezpieczyciela.

– Oferujemy pomoc inżynierów ryzyka, którzy fachowo oceniają ewentualne zagrożenia. Dają ubezpieczonym rekomendacje mające na celu zwiększanie bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka szkody. To działa, jeśli ubezpieczony rzeczywiście angażuje się w prewencję i stosuje się do zaleceń. Nasza pomoc jest przy tym wszechstronna. Dotyczy też planowanych inwestycji, już na etapie ich projektowania. Obejmuje ich ocenę pod względem bezpieczeństwa, np. przeciwpożarowego – opowiada Rafał Kiliński.

Rezultatem zdiagnozowanych problemów i zagrożeń są finansowane przez TUW PZUW projekty prewencyjne, m.in. szkolenia i wsparcie w inwestycjach służących podnoszeniu bezpieczeństwa.

Pomoc nie ogranicza się do zarządzania ryzykiem w odniesieniu do majątku: – We współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta zainicjowaliśmy projekt Szpital 360, który ma na celu podnoszenie bezpieczeństwa pacjentów i eliminowanie błędów lekarskich. Projekt obejmuje szkolenia dla lekarzy i personelu medycznego oraz wsparcie szpitali w inwestycjach na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów – dodaje prezes TUW PZUW.

Niższe koszty już na wstępie

Jeszcze jednym atutem ubezpieczeń wzajemnych jest sam sposób kalkulacji składki. – Ubezpieczyciel komercyjny bierze od razu premię za ryzyko, zakładając zawsze najczarniejszy scenariusz. U nas składka może być niższa – jest rodzajem zaliczki. Z reguły wystarcza. Coraz częściej jej część jest zwracana – opowiada Rafał Kiliński.

Zwroty, ale i ewentualne dopłaty, to cecha ubezpieczeń wzajemnych. – Co jednak ważne, o dopłatę składki możemy wystąpić, i to w ściśle limitowanych granicach, nie więcej niż o połowę wpłaconej kwoty, a nadwyżkę musimy zwrócić. O ile więc w siedmioletniej historii TUW PZUW występowaliśmy o dopłaty dwukrotnie, to zwroty stają się tradycją – te za zeszły rok były rekordowe – mówi prezes TUW PZUW.

Jak zaznacza, z dopłatami muszą się liczyć wyłącznie ci, którzy „są wyjątkowo odporni na nasze sugestie dotyczące zarządzania ryzykiem i lekceważą zalecenia”: – Nie występujemy o dopłatę wyłącznie ze względu na szkody, które dotykają ubezpieczonego, lecz wtedy, gdy nie podejmuje on działań, aby tym szkodom zapobiegać. Pojedyncze feralne zdarzenie nie oznacza automatycznie konieczności dopłaty. Dajemy ubezpieczonemu szansę i podpowiadamy rozwiązania, które służą lepszemu zarządzaniu ryzykiem. Udzielamy eksperckiej pomocy i wpieramy finansowo inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa – podkreśla.

TUW PZUW to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce i jedyne dysponujące międzynarodowym ratingiem – ocena na poziomie A- oznacza wysoką wiarygodność finansową. Towarzystwo ubezpiecza przedsiębiorstwa, wśród nich strategiczne dla państwa firmy, podmioty lecznicze, głównie szpitale, a także samorządy, instytucje publiczne i kościelne.