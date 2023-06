Dzięki możliwości zastrzeżenia numeru PESEL rząd chce ukrócić przypadki wyłudzeń kredytów czy pożyczek na skradzione przez oszustów dane innej osoby. Nad przepisami wprowadzającymi taką możliwość obradował 21 czerwca Senat.

Nowe przepisy, dające możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, mają ograniczyć problem wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań, takich jak kredyty czy pożyczki, na inną osobę.

Wskazane w ustawie firmy i instytucje, m.in. banki czy SKOK-i, przed zawarciem umowy o kredyt czy pożyczkę, będą musiały w specjalnym rejestrze sprawdzić, czy numer PESEL, którym posługuje się druga strona umowy, nie jest zastrzeżony.

W przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia numeru PESEL, instytucja finansowa nie będzie miała możliwości dochodzenia roszczeń w stosunku do właściciela danych.

Skradziony numer PESEL (np. w wyniku fizycznej kradzieży dokumentów czy też wycieku danych w internecie) w połączeniu z imieniem i nazwiskiem (ewentualnie danymi dotyczącymi dokumentu tożsamości) może być wykorzystywany do zawierania bez zgody właściciela tych danych np. umów kredytów i pożyczek, otwierania rachunków bankowych, sprzedaży nieruchomości, zakładania fikcyjnej działalności gospodarczej.

Właśnie tego typu przestępstwa ukrócić ma nowelizacja niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, nad którą 21 czerwca obradował Senat. W dyskusji zgłoszono wniosek o charakterze legislacyjnym i ustawa została odesłana do senackich Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, by przygotowały one wspólne sprawozdanie. Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu, czyli 22 czerwca.

Na mocy ustawy PESEL będzie można zastrzec zarówno prewencyjnie, żeby uniemożliwić przestępcom użycie go do zaciągania zobowiązań finansowych w przyszłości, jak i już po fakcie, czyli wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że dane zostały skradzione i wykorzystane przez oszustów.

To nie ofiary przestępstwa będą musiały udowadniać swoją niewinność

W momencie, gdy zastrzeżony wcześniej PESEL zostanie wykorzystany przez oszustów, np. do zaciągnięcia kredytu, ofiara takiego przestępstwa nie będzie musiała obawiać się konieczności spłaty zobowiązania. Zgodnie z procedowaną ustawą bowiem w przypadku zaciągnięcia zobowiązania w trakcie obowiązywania zastrzeżenia, instytucja finansowa (która odpowiednio nie zweryfikowała numeru PESEL przed zawarciem umowy) nie będzie miała możliwości domagania się zaspokojenia roszczeń. Sąd natomiast zbada taką sprawę z urzędu dzięki dostępowi do elektronicznego rejestru, w którym widnieć będą dokonane zastrzeżenia.

Obecnie to osoba, której dane o skradziono, musi udowodnić, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie.

PESEL będzie można zastrzec w banku, SKOK-u, gminie, a nawet na poczcie

PESEL będzie można zastrzec bez wychodzenia z domu, za pomocą aplikacji mObywatel i Profilu Zaufanego, czy też systemu teleinformatycznego banku, a także osobiście w siedzibie każdej gminy, w placówkach banków czy w SKOK-ach, a nawet na poczcie.

Z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL skorzystać będą mogli obywatele Polski, a także posiadający taki numer cudzoziemcy.

Zastrzeżenie numeru PESEL będzie można odwołać, np. przed planowanym zaciągnięciem kredytu, ale tylko przez aplikację mObywatel i Profil Zaufany lub osobiście w organie gminy.

Każda osoba zastrzegająca PESEL będzie mogła również zobaczyć historię weryfikacji i zastrzegania swojego numeru.

Powstanie specjalny system gromadzący dane i lista instytucji zobowiązanych je weryfikować

Na mocy nowych przepisów ma powstać specjalny system gromadzący zastrzegane numery PESEL, które trafiać będą do niego bądź będą z niego usuwane w czasie rzeczywistym.

Nowe przepisy nałożą obowiązek - na szereg firm i instytucji - weryfikacji w tym systemie numerów PESEL, czyli sprawdzania, czy nie zostały one zastrzeżone. Zobowiązane do tego zostaną banki przy zawieraniu z klientami umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przy podpisywaniu umów o kredyt lub pożyczkę, notariusze przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości, a także dostawcy usług telekomunikacyjnych przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM. W tym ostatnim przypadku chodzi o przeciwdziałanie tzw. SIM swappingowi, czyli wyrabianiu duplikatu karty SIM, która może być potem użyta przez złodzieja do autoryzowania transakcji np. w banku.

Do projektu ustawy, po uwagach sektora bankowego, dodano zapis mówiący o tym, że weryfikacja zastrzeżenie numeru PESEL będzie również konieczna przed zmianą umowy kredytu, pożyczki, leasingu, ale tylko wtedy, gdy następuje zwiększenie zadłużenia.

Kolejny postulat bankowców, jaki został uwzględniony w projekcie, dotyczy wypłat gotówki w placówkach banków. Bank w przypadku posiadacza rachunku, który zastrzegł swój PESEL, wstrzyma wypłatę z jego konta na 12 godzin, gdy wypłacana kwota przekraczać będzie trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Przybyło prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości

To, jak poważnym problemem są w Polsce wyłudzenia kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości, pokazują dane Związku Banków Polskich (ZBP). Jak wynika z najnowszego raportu infoDOK za I kwartał 2023 roku, przygotowanego przez ZBP, w tym okresie odnotowano aż 2888 prób wyłudzeń na skradzione dane osobowe. To blisko o 20 proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku 2022. Raport pokazuje także, że statystycznie codziennie w I kwartale tego roku dokonywano 25 takich prób.

Firmy i instytucje potrzebują czasu na dostosowanie się do nowych wymogów

Skalę problemu potwierdza w rozmowie z WNP.PL Dariusz Kozłowski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

- Wprowadzenie możliwości zastrzegania numeru PESEL na pewno tę sytuację by poprawiło, gdyż utrudni grupom przestępczym ten proceder - mówi Kozłowski.

Jak dodaje, banki potrzebują jednak czasu na dostosowanie się do nowych wymogów.

- Sposób wprowadzania nowych przepisów budzi nasz niepokój z racji tego, że my powinniśmy się do tej usługi dobrze przygotować. Będzie się to wiązało z przebudową systemów informatycznych i koniecznością implementacji. W związku z powyższym jest nam potrzebny czas. My jako sektor bankowy o ten czas prosimy. Na razie Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że banki będą obowiązane weryfikować zastrzeżenia numerów PESEL od 1 czerwca 2024 roku. Miejmy nadzieję, że do tego czasu wszystko uda się dobrze przygotować - podkreśla Kozłowski.

Od 1 czerwca przyszłego roku obowiązek weryfikacji numerów PESEL będzie ciążył nie tylko na bankach, ale na wszystkich innych zobowiązanych do tego podmiotach wskazanych w ustawie.

Już teraz można zastrzegać skradzione czy utracone dokumenty tożsamości

Zastrzeganie numerów PESEL będzie nowością w Polsce, ale już teraz istnieje możliwość zastrzeżenia zgubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości w bankowym systemie stworzonym przez ZBP. Wystarczy zgłosić taki dokument w oddziale dowolnego banku, aby informacja o jego zastrzeżeniu trafiła do pozostałych instytucji korzystających z systemu. Co więcej, aby zastrzec dokumenty w ten sposób, nie trzeba być klientem danego banku. Lista banków przyjmujących takie zgłoszenia nie tylko od swoich klientów dostępna jest na stronie systemu Dokumenty Zastrzeżone. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (ale tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

Dokumenty zastrzec można również, korzystając z konta na stronie Biura Informacji Kredytowej (ale tylko pod warunkiem, że miało się już tam wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

Z systemu Dokumenty Zastrzeżone korzystają nie tylko wszystkie banki w Polsce, ale i inne instytucje i firmy, jednak ze względów bezpieczeństwa ich pełna lista nie jest podawana do publicznej wiadomości.

