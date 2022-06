W tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypada 13 czerwca; na opłacenie wszystkich danin, czyli podatków i opłat, które są przymusowe niezależnie od tego, jak się nazywają, pracujemy w tym roku 163 dni, tj. o 9 dni krócej niż w 2021 r. - podało w poniedziałek Centrum im. Adama Smitha.

Jak wyjaśniono, znacząca zmiana daty DWP na korzyść obywateli jest wynikiem wyłącznie nominalnego wzrostu PKB w relacji do wydatków sektora publicznego.

Działanie rządu sprowadza się nie tylko do podwyższania opodatkowania, ale dalszego komplikowania systemu podatkowego w Polsce - zauważył prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

System ten został sklasyfikowany w ramach państw należących do OECD na przedostatniej pozycji ze względu na brak jego przejrzystości oraz jego zawiłości - dodał Sadowski.

Według organizacji Dzień Wolności Podatkowej (DWP) w zbliżonym terminie do obecnego (14 czerwca) przypadł w latach 2008 i 2009. W 2021 roku Dzień Wolności Podatkowej przypadał 22 czerwca, w 2020 roku - 10 czerwca, w 2019 roku - 8 czerwca, a w roku 2018 - 6 czerwca.

Jak wyjaśniono, znacząca zmiana daty DWP na korzyść obywateli jest wynikiem wyłącznie nominalnego wzrostu PKB w relacji do wydatków sektora publicznego. "W roku 2022 wygaszana jest większość wydatków rządowych m.in. związanych z tzw. tarczami, które sprawiły, że DWP w roku 2021 przypadł 22 czerwca. W roku 2022 liczne wydatki rządowe są praktycznie zamrożone, w tym m.in. wynagrodzenia w sferze budżetowej względem wzrostu PKB, którego nominalne powiększenie jest w części wynikiem inflacji" - wskazano.

Zdaniem Centrum im. Adama Smitha rosnący dług publiczny jest też podatkiem, tyle że płaconym w ratach przez żyjące pokolenia i jeszcze nienarodzone. "W ciągu 2 lat długi zaciągnięte na poczet przyszłych pokoleń wzrosły o ponad 364 mld zł" - podała organizacja.

Cytowany w informacji prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski przypomniał, że organizacja ta prezentuje Dzień Wolności Podatkowej nieprzerwanie od 1994 roku. W jego ocenie, wcześniejszy niż przed rokiem Dzień Wolności Podatkowej nie jest świadomym i zaplanowanym działaniem rządu na rzecz zmniejszenia ciężarów podatkowych w Polsce, ale efektem nominalnego wzrostu PKB spowodowanego głównie inflacją.

Zwrócił uwagę, że przedostatnie miejsce zostało przyznane przed wejściem w życie rozwiązań tzw. Polskiego Ładu. "Do czasu jego wprowadzenia według rankingu Banku Światowego +Doing Business+ z roku 2020 rozliczanie podatków w Polsce zajmowało już 334 godziny, a w Estonii 50 godzin" - przypomniał.

Szef Centrum dodał, że system podatkowy upodobnił się do biurokratycznej oraz opresyjnej podatkowej pańszczyzny, w której nie sposób znać, po tzw. Polskim Ładzie, nawet jej prawdziwego wymiaru. "Samodzierżawie podatkowe połączone z darwinizmem interpretacyjnym przepisów podatkowych stało się największym zagrożeniem dla przewidywalnego prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie firmy rodzinne. System nie nadaje się do kolejnych korekt oraz liftingów, a do całkowitej zmiany" - ocenił.

Według eksperta, podatki nie mogą być źródłem dodatkowej destabilizacji aktywności społecznej oraz gospodarczej uniemożliwiającej bezpieczne i przewidywalne zarówno życie, jak i prowadzenie działalności gospodarczej.

Do obliczenia Dnia Wolności Podatkowej służy relacja udziału wszystkich wydatków sektora publicznego (tj. budżet państwa, wydatki samorządów, rządowe fundusze celowe itp.) do Produktu Krajowego Brutto.

