W tym roku polski eksport może być sporo wyższy niż w 2021 roku

Krajowa Izba Gospodarcza uważa, że eksport w roku 2022, który wyniósł 328,1 mld euro, może okazać się o 17,1 procent wyższy, niż w roku 2021.

KIG przewiduje, że w roku 2023, może on wynieść 378,2 mld euro, zwiększając się o dalsze 15,3 procent.

- Wzrost eksportu okazał się wyraźnie większy, niż wynikałoby to wyłącznie z poziomu koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych - poinformował KIG.

Według danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych pięciu miesiącach 2022 roku eksport wyniósł 131 955 mln euro i okazał się o 16,5 procent większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport, wynosząc w okresie I - V 2022 r. 136 200 mln euro okazał się wyższy niż rok wcześniej o 19,1 procent.

- Perspektywy roku 2022 w zakresie możliwego do wypracowania eksportu do niedawna prezentowały się bardzo dobrze. Wysokie okazało się otwarcie roku. Ponadto bardzo dobrze prezentowała się (i mimo postępującej korekty, wciąż prezentuje) dynamika zamówień w przemyśle - w tym zwłaszcza zamówień eksportowych - wskazali eksperci KIG. W ich ocenie "powinno to umożliwić utrzymanie podwyższonej dynamiki eksportu przynajmniej w kilku najbliższych miesiącach".

KIG podkreśliła, że atak Rosji na Ukrainę mocno wpływa na procesy gospodarcze, w tym na wielkość sprzedaży eksportowej. - W pierwszej kolejności bardzo głębokiej redukcji (przynajmniej czasowej) ulega sprzedaż na trzy ważne dla nas rynki (Ukraina, Białoruś, Rosja)" - wyjaśniono.

- Widoczne są już też perturbacje związane z zaburzeniami w łańcuchach dostaw. Część z zamówień eksportowych może nie być zrealizowana w związku z brakami materiałów czy komponentów. Część zamówień zostanie odwołanych - bo odbiorcami są firmy istotnie eksportujące na rynki wschodnie - stwierdził KIG.

Niemniej dla roku 2022 można jednak wskazać również czynniki, które będą dodatkowo (ponad to co było kalkulowane do niedawna) sprzyjać polskiej sprzedaży eksportowej. - Perturbacje z łańcuchami dostaw mogą skłaniać odbiorców ze starych krajów Unii do intensyfikacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu) - przewiduje KIG.

Czynnikiem istotnie zwiększającym statystyki eksportowe będzie też powszechny i gwałtowny wzrost cen.

