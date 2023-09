W tym roku port lotniczy Olsztyn Mazury odprawił 100 tysięcy pasażerów

100 tysięcy pasażerów odprawiono w tym roku w porcie lotniczym Olsztyn Mazury- poinformowała w poniedziałek spółka zarządzająca lotniskiem. Oceniła, że tegoroczny sezon wakacyjny na warmińsko-mazurskim lotnisku był udany.

100 tysięczny pasażer odprawił się na lotnisku Olsztyn Mazury w ostatnią niedzielę. Była to osoba wylatująca z Szyman do Krakowa na pokładzie linii lotniczej Ryanair. Okrągła liczba zwieńczyła udany sezon wakacyjny na warmińsko-mazurskim lotnisku- wskazała spółka.

W czerwcu i lipcu notowano rekordowe liczby pasażerów, przewyższające dane z 2019 roku. W ubiegłym miesiącu przez Port Lotniczy Olsztyn-Mazury podróżowało 17 tys. 679 osób, co jest również bardzo dobrym wynikiem- oceniły władze lotniska.

"Tegoroczny sezon wakacyjny na lotnisku Olsztyn-Mazury możemy zaliczyć do naprawdę udanych. Popyt na podróże lotnicze był na tyle wysoki, że w szczycie sezonu udało się nam nie tylko odbudować ruch pasażerski z 2019 roku, ale nawet osiągnąć lepsze, rekordowe wyniki. Liczymy, że ruch pasażerski w kolejnych miesiącach utrzyma się na podobnym poziomie, co pozwoli nam na zamknięcie roku z liczbą ok. 140 tysięcy pasażerów" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes spółki Warmia i Mazury, operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Wiktor Wójcik.

Letni rozkład lotów, który na lotnisku w Szymanach obowiązywał będzie do końca października. Obejmuje rejsowe połączenia z/do: Krakowa realizowane przez LOT i Ryanair, Wrocławia realizowane przez Ryanair, Dortmundu realizowane przez Wizz Air, Londyn Stansted realizowane przez Ryanair, Londyn Luton realizowany przez Wizz Air a także tegoroczną nowość - połączenie czarterowe do tureckiej Antalyi realizowane przez touroperatora Itaka w środy do 20 września.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl