W tym roku Tauron zainstaluje kolejnych 100 tys. liczników ze zdalnym odczytem danych

Grupa Tauron, która w najbliższych 8 latach zamierza wyposażyć wszystkich klientów w liczniki ze zdalnym odczytem danych, zainstaluje w tym roku kolejne 100 tys. takich urządzeń. Prace będą prowadzone w oddziałach Wrocław i Wałbrzych - podał we wtorek Tauron, dostarczający energię do 5,7 mln odbiorców.

Obecnie liczniki ze zdalnym odczytem ma ponad milion klientów Taurona. Odbiorcy korzystający z tzw. inteligentnych liczników zyskują możliwość automatycznego kontrolowania zużycia energii, a co za tym idzie - bardziej świadomego jej wykorzystywania.

"Projekt instalacji inteligentnych liczników to największe przedsięwzięcia w zakresie pomiarów i wykorzystania danych pomiarowych w polskiej energetyce. Zakładamy, że do 2030 roku wszyscy nasi klienci będą już dysponować inteligentnymi licznikami" - poinformował prezes Taurona Paweł Szczeszek, cytowany we wtorkowym komunikacie Grupy.

Liczniki ze zdalnym odczytem danych to element inteligentnej sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla pracy sieci. Najważniejsze z nich to jakość energii elektrycznej, zużycie energii przez klientów i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych.

W drugiej połowie roku Tauron zamierza rozpocząć wymiany liczników na terenie oddziałów Wrocław i Wałbrzych. Jednocześnie będą prowadzone planowe wymiany legalizacyjne liczników, które już w 2015 r. były zainstalowane we Wrocławiu.

W latach 2023-2026 Tauron chce wymienić 2,7 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach, w latach 2025-2028 - 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie, zaś w latach 2027-2030 - 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie.

Przed dziewięcioma laty Tauron zrealizował największy dotąd w Polsce projekt wymiany liczników na inteligentne, pod nazwą AMIPlus Smart City Wrocław. Dzięki temu, obecnie w aglomeracji wrocławskiej w sieci spółki Tauron Dystrybucja pracuje kilkaset tysięcy takich liczników. Są to urządzenia kilku producentów, które w pełni współdziałają i komunikują się ze sobą w sieci energetycznej. Liczniki zainstalowane we Wrocławiu pracują w technologii komunikacyjnej PLC opartej o protokół OSGP.

W minionym roku rozstrzygnięto przetarg w ramach projektu AMIplus, obejmujący dostawę liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup dla oddziału Taurona we Wrocławiu. Obecnie spółka Tauron Dystrybucja przygotowuje się do ogłoszenia kolejnych postepowań na zakup aparatury pomiarowej.

Obowiązek wymiany liczników w określonym terminie wynika z nowelizacji Prawa energetycznego. Zgodnie z przepisami, do 4 lipca 2031 r. 100 proc. odbiorców końcowych w całej Polsce powinno być wyposażonych w licznik zdalnego odczytu. Także unijne regulacje przewidują, że do 2028 r. spółki dystrybucyjne wyposażą w takie urządzenia 80 proc. swoich indywidualnych odbiorców.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja z Grupy Tauron to największy w Polsce dystrybutor energii, dysponujący siecią blisko 240 tys. km linii energetycznych na obszarze ok. 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła niespełna 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,7 mln klientów. Spółka zatrudnia ponad 7,5 tys. pracowników i należy do największych pracodawców w południowej Polsce. Jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

