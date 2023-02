W ubiegłym ruch na autostradzie Kraków-Katowice większy o ponad 9 proc.

Średnio prawie 46,8 tys. pojazdów na dobę korzystało w zeszłym roku z płatnego odcinka autostrady A4 Kraków-Katowice. To 9,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Przychody z poboru opłat wzrosły o 15 proc. – podała w środę Grupa Stalexport Autostrady.

Jak wynika z danych Grupy, do której należy spółka zarządzająca drogą, w 2022 r. ruch samochodów osobowych wzrósł rok do roku na tym odcinku A4 o 9,7 proc. (do ponad 38,6 tys. aut na dobę), a ruch ciężarówek o 6,4 proc. (do przeszło 8,1 tys. pojazdów na dobę).

Średnie dobowe natężenie ruchu na odcinku A4 Kraków-Katowice wyniosło w ub. roku dokładnie 46.770 aut, w tym 38.652 samochody osobowe oraz 8.118 ciężarówek.

Roczne przychody z poboru opłat przekroczyły w minionym roku 409,2 mln zł (wzrost rok do roku o 15 proc.), co wynikało zarówno ze wzrostu natężenia ruchu, jak i podwyżek opłat, wprowadzanych od 1 października 2021 r. oraz od lipca 2022.

Teraz spółka zapowiada kolejną podwyżkę, która ma wejść w życie 3 kwietnia br.. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała zapowiadaną podwyżkę za nieuzasadnioną; sprawie przyjrzy się też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. GDDKiA nie ma jednak realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami umowy koncesyjnej (wygasającej w 2027 r.).

Przychody całej Grupy Stalexport Autostrady wzrosły w ub. roku do 413,9 mln zł, zaś zysk netto przekroczył 85,6 mln zł. Wartość wskaźnika EBITDA osiągnęła 191,2 mln zł.

We wniosku złożonym niedawno do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad spółka zarządzająca drogą wystąpiła o zgodę na zmianę od 3 kwietnia br. stawek opłat za przejazdy: dla kategorii 1 (pojazdów innych niż motocykle) o 2 zł (z 13 do 15 zł na każdej bramce), zaś dla kategorii pojazdów 2, 3, 4 i 5 - o 6 zł (z 40 do 46 zł).

Kierowcy samochodów osobowych korzystający z płatności automatycznych będą objęci rabatem w wysokości 13 proc., co oznacza 2-złotową zniżkę na każdej bramce. Chodzi o elektroniczny pobór opłat A4Go i Telepass, a także videotolling z aplikacjami: Autopay, SkyCash, mPay, IKO oraz transakcje z kartami ORLEN Flota. Wysokość bonifikaty dla pojazdów kategorii 2 i 3, która będzie obowiązywała dla tych kategorii pojazdów od 3 kwietnia br., zostanie odrębnie skonsultowana z GDDKiA.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl