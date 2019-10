W UE szykuje się gorąca dyskusja o przyszłym unijnym budżecie

Przyszły budżet Wspólnoty będzie głównym tematem drugiego dnia szczytu UE, który rozpoczął się w piątek w Brukseli po godz. 10. Dyskusje mogą być burzliwe, gdyż fińska prezydencja przedstawiła nową propozycję wieloletnich ram finansowych, która zakłada spore cięcia.

"Mogę państwa wstępnie uspokoić. Ta propozycja jest punktem wyjścia do dyskusji i bardzo wiele państw, a także instytucji, zgłasza zasadnicze zastrzeżenia. KE zapowiedziała, że będzie gorąco namawiała do hojniejszego budżetu" - powiedział Tusk.W piątek na szczycie nie zapadną żadne rozstrzygające decyzje.Propozycja fińska zakłada też, że w budżecie znajdzie się mechanizm powiązania unijnych funduszy z praworządnością. "Wiele krajów, płatników netto nalega na to, aby to zostało zrealizowane. (...) W trakcie konsultacji żaden z krajów unijnych nie sprzeciwił się co do zasady temu mechanizmowi. Były uwagi, ale nie było sprzeciwu wobec samej idei" - wskazało źródło w fińskiej prezydencji.Wśród krajów UE nie ma porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego powiązania dostępu do środków z przestrzeganiem zasad praworządności. Zaproponowany przez KE instrument miałby chronić unijną kasę przed "ryzykiem finansowym związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich". Narzędzie to ma umożliwić zawieszanie i zmniejszanie finansowania ze środków UE lub ograniczenie dostępu do nich.Na szczycie może też wrócić dyskusja na temat rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. W nocy z czwartku na piątek mimo kilku godzin rozmów przywódcom krajów UE nie udało się przekonać prezydenta Francji Emmanuela Macrona do zgody na otwarcie negocjacji akcesyjnych dla obu tych państw.Francja blokowała rozpoczęcie rozmów z oboma państwami, natomiast w sprawie Albanii niechętne były także Dania i Holandia. Szef holenderskiego rządu Mark Rutte przekonywał w czwartek, że unijni liderzy wrócą do tej kwestii na szczycie, jednak nie zaznaczył na którym. Z kolei premier Finlandii Antti Rinne powiedział dziennikarzom, że "być może" sprawa wróci podczas piątkowych rozmów na szczycie.