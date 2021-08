W USA ceny ropy niższe, a jej zapasy maleją

Ropa na giełdzie paliw w Nowym Jorku nieznacznie tanieje, po zwyżce cen na zakończenie poprzedniej sesji, najmocniejszej od niemal 3 tygodni. Spadły amerykańskie zapasy tego surowca, ale to nie wzmacnia odbicia notowań - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku kosztuje 68,10 USD, niżej o 0,28 proc.

Ropa Brent w dostawach na październik na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 70,49 USD za baryłkę, niżej o 0,20 proc.

Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim cotygodniowym raporcie, że zapasy ropy w USA spadły w ub. tygodniu o 816 tys. baryłek.

Zapasy ropy w Cushing - hubie przesyłowym ropy - zmniejszyły się w ub. tygodniu o 413 tys. baryłek.

Zapasy benzyny spadły o 1,11 mln b - to już 4. z kolei tydzień zniżki tych zapasów.

API podał, że w ub. tygodniu wzrosły jedynie zapasy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, o 673 tys. baryłek.

WTI na NYMEX w N.Jorku zyskała na zakończenie poprzedniej sesji 2,7 proc. po tym, gdy dzień wcześniej straciła 2,6 proc. Brent na ICE zdrożała we wtorek o 2,3 proc.

W ciągu I połowy 2021 r. ceny ropy wzrosły o ponad 50 proc. w reakcji na silny wzrost zapotrzebowania na paliwa. Jednak pojawienie się wariantu Delta koronawirusa wpłynęło na wzrost rynkowych obaw o krótkoterminowe perspektywy popytu.

Delta ma wpływ na spadek "apetytu" na ropę niektórych azjatyckich rafinerii - co najmniej 4 poważnych odbiorców - 3 z Azji północno-wschodniej i 1 z Azji południowo-wschodniej - zwróciło się do Arabii Saudyjskiej o zmniejszenie dostaw jej ropy we wrześniu wobec tego co wcześniej zakontraktowano.

"Większość krajów azjatyckich odnotowuje jednak zwiększenie wskaźników przeprowadzanych szczepień przeciwko koronawirusowi i ostatecznie złagodzi wprowadzane ograniczenia w przemieszczaniu się w związku z Covid-19" - ocenia Victor Shum, wiceprezes ds. doradztwa energetycznego w IHS Markit.

"Oczekuje się jednak, że do tej pory silny globalny wzrost popytu na ropę znacznie spowolni do końca tego roku" - dodaje.

W czwartek Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) i Organizacja Eksporterów Ropy Naftowej OPEC przedstawią swoje comiesięczne raporty o sytuacji na rynku paliw.

Będzie to dla rynków wskazówka, jak poważnie te dwie organizacje traktują zagrożenie dla popytu na paliwa związane z rozprzestrzenianiem się wariantu Delta koronawirusa.

