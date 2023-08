W USA ropa tanieje przed ważnymi danymi z rynku paliw

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku zniżkują przed ważnymi danymi z amerykańskiego rynku paliw - wskazują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 81,79 USD, niżej o 0,18 proc. po spadku w poniedziałek o 1,1 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na X wyceniana jest po 85,15 USD za baryłkę, niżej o 0,22 proc.

Inwestorzy czekają na dane o zapasach ropy w USA, ponieważ sytuacja podażowa na światowym rynku paliw się zacieśnia w związku z cięciami dostaw ropy z OPEC+.

We wtorek raport o zapasach ropy i jej produktów poda Amerykański Instytut Paliw (API), w środę - jak co tydzień - zrobi to Departament Energii (DoE), który przedstawi też prognozę dotyczącą rynku paliw.

Dostawy ropy na rynku na świecie będą niższe, bo Arabia Saudyjska zmniejszy dostawy w kolejnym miesiącu o 1 mln baryłek dziennie. Cięcia dostaw planuje też Rosja.

W centrum uwagi nadal pozostaje sprawa przepływów rosyjskiej ropy z Morza Czarnego po tym, jak w weekend został zaatakowany przez ukraińskie drony rosyjski tankowiec.

W tym tygodniu ważne dla rynków ropy będą tymczasem raporty Międzynarodowej Agencji Energii i krajów OPEC dotyczące sytuacji na rynku ropy.

"Rynek ropy pozostaje wciąż pod silnym wpływem ciągłych obaw związanych z podażą surowca" - mówi Charu Chanana, strateg rynkowa w Saxo Capital Markets Pte.

"Traderzy na rynkach ropy przygotowują się też na czwartkowe dane o inflacji w USA" - dodaje.

W czwartek zostanie opublikowany wskaźnik inflacji w USA w lipcu, a dane te mają wpływ na decyzje Fed w czasie ustalania stóp procentowych.

