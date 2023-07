W USA spadki cen ropy na początku III kw.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku idą w dół, a inwestorzy oceniają wyzwania stojące przed rynkami ropy w rozpoczynającej się II połowie roku - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VIII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 70,37 USD, niżej o 0,38 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na IX wyceniana jest po 75,14 USD za baryłkę, niżej o 0,36 proc.

Inwestorzy skupiają się na wyzwaniach, jakie czekają rynki ropy w II połowie roku, związane z popytem i złożonymi perspektywami podaży surowca.

Do tej pory ceny ropy spadły w tym roku o ok. 12 proc., ponieważ ożywienie gospodarcze w Chinach wytraciło impet, a do tego traderzy obawiają się możliwej recesji w gospodarce USA. Tymczasem mocny eksport ropy z Rosji i Iranu zapewnia wystarczające dostawy ropy na globalne rynki paliw.

Inwestorzy czekają na decyzję Arabii Saudyjskiej, która jednostronnie postanowiła w lipcu obniżyć swoje dostawy ropy o 1 mln baryłek dziennie, a teraz przewiduje się, że również w sierpniu Saudowie mogą dostarczać mniej swojego surowca o 1 mln baryłek dziennie.

"Rozpoczyna się trzeci kwartał i ceny ropy na giełdach paliw mogą zależeć od obaw związanych z popytem na paliwa, a cięcia dostaw ropy z OPEC mogą przedłużyć się na sierpień" - mówi Charu Chanana, która jest strategiem rynku w Saxo Capital Markets Pte.

Tymczasem amerykańska administracja planuje zwiększyć zakupy ropy w tym roku w celu uzupełnienia amerykańskiej strategicznej rezerwy ropy (SPR). Zakupy te mają wynieść 12 mln baryłek.

"Zakup ropy do SPR przez USA może wpłynąć na poprawę prognoz popytu na ropę" - ocenia Chanana.

