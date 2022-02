W USA surowce mocno w górę; spadają kontrakty terminowe na Wall Street

Poniedziałkowe notowania kontraktów terminowych na Wall Street znajdują się głęboko na minusach z powodu rosnącego napięcia na linii Rosji i Ukrainy. W górę idą notowania surowców. Ropa naftowa Brent drożeje ponad 4 proc., a gaz ziemny zyskuje ponad 8 proc.

Kontrakty na S&P 500 spadają o 2 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują 500 punktów, czyli o 1,64 proc., a na Nasdaq Comp. idą w dół 2,59 proc. W poniedziałek sesja giełdowa na Wall Street nie odbyła się z powodu święta Prezydenta.

W górę idą notowania surowców. Ropa naftowa Brent drożeje ponad 4 proc., do 97,35 USD za baryłkę, a WTI idzie w górę 3,6 proc., do 94,30 USD za baryłkę. Gaz ziemny zyskuje ponad 8 proc.

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek wydał dekret o uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych - Donieckiej (DRL) i Ługańskiej (ŁRL), powołanych przez prorosyjskich separatystów w Donbasie i z ich liderami podpisał porozumienia o przyjaźni i współpracy.

Ceremonię podpisania pokazała w poniedziałek telewizja państwowa. Krótko wcześniej wyemitowała ona orędzie Putina, w którym poinformował on, że zdecydował o uznaniu niepodległości DRL i ŁRL.

Niedługo potem Władimir Putin polecił wojskom rosyjskim "utrzymanie pokoju" we wschodniej Ukrainie. Poinformowała o tym agencja Associated Press powołując się na stronę internetową Kremla.

Konflikt Rosji z Ukrainą negatywnie wpływa na rynki już od pewnego czasu. W zeszłym tygodniu indeks Dow stracił łącznie 1,9 proc., S&P zniżkował 1,6 proc, a Nasdaq spadł o 1,8 proc.

Kursy akcji spadają na moskiewskiej giełdzie na otwarciu we wtorek, dzień po uznaniu przez Rosję niepodległości tzw. republik ludowych w ukraińskim Donbasie. Rubel znów słabnie wobec dolara i euro.

Kurs dolara wzrósł do 80,03 rubla za 1 USD, kurs euro rośnie do 90,51 rubla za 1 euro. Barierę 80 rubli za 1 USD amerykańska waluta pokonała w poniedziałek wieczorem.



Tanieją akcje rosyjskich przedsiębiorstw, w tym koncernów Rusal i Yandex. Są to spadki rzędu 3,5-4 proc., a więc mniejsze niż w poniedziałek, gdy kursy spadały w oczekiwaniu na decyzję o uznaniu Donbasu przez Rosję.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl