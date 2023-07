W VII w większości obszarów gospodarki oceny koniunktury zbliżone do ub. miesiąca - GUS

W lipcu w większości obszarów gospodarki wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie zbliżonym do ub. miesiąca, tylko w przetwórstwie przemysłowym jest on na niższym poziomie, a w budownictwie na nieco wyższym - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik we wszystkich obszarach, poza handlem detalicznym, znajduje się poniżej średniej długookresowej. W większości badanych obszarów sygnalizuje się brak zmian zarówno w przypadku składowych "diagnostycznych", jak i "prognostycznych".

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA3) kształtuje się na poziomie minus 14,0 - niższym od sygnalizowanego w czerwcu (minus 11,9).

BUDOWNICTWO

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 7,9 - nieco wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 9,7).

HANDEL HURTOWY

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 1,8 - podobnym jak w czerwcu (minus 2,5).

HANDEL DETALICZNY

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 2,3 - podobnym jak przed miesiącem (minus 1,9).

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 3,8 - zbliżonym do sygnalizowanego w czerwcu (minus 3,0).

ZAKWATEROWANIE I GASTRONOMIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lipcu na poziomie minus 1,5 - zbliżonym do notowanego przed miesiącem (minus 1,7).

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie plus 11,2 - podobnym do notowanego w czerwcu (plus 10,7).

FINANSE I UBEZPIECZENIA

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w lipcu na poziomie plus 18,8 - zbliżonym do notowanego przed miesiącem (plus 18,1).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl