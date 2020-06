W wakacje przed Tauron Areną Kraków strefa gastronomiczna

W wakacje przed halą Tauron Areny Kraków funkcjonować będzie strefa gastronomiczna. Oprócz kilkunastu food trucków serwujących potrawy z różnych stron świata będą tam miejsca do odpoczynku w zieleni oraz atrakcje dla dzieci, a w weekendy muzyka na żywo.

Strefa nazwana Arena Garden, urządzona na świeżym powietrzu i utrzymana w klimacie ogrodu jest już czynna i będzie otwarta codziennie od g. 12.00. Wstęp jest wolny. Do jej aranżacji wykorzystane zostały dekoracje z roślin i drewna, powstały też altany z meblami ogrodowymi. Od czwartku do niedzieli oferta będzie bogatsza niż w pozostałe dni. Informacje o wydarzeniach, atrakcjach i o ewentualnych zmianach związanych z pogodą będą zamieszczane na stronie Areny i w mediach społecznościowych.

"Chcielibyśmy, aby teren wokół Areny tętnił życiem, dlatego przygotowaliśmy ofertę dla mieszkańców miasta, żeby przychodziły tu całe rodziny z dziećmi. Oczywiście przy zachowaniu wszystkich wymogów wciąż obowiązującego w kraju reżimu sanitarnego" - mówił w piątek wiceprezes spółki Arena Kraków S.A. Jacek Gryzło.

Dodał, że oferta Tauron Areny Kraków wpisuje się w kampanię Krakowa "Bądź turystą w swoim mieście" i co czwartek możliwe będzie zwiedzanie hali widowiskowej za 5 zł.

Strefa Arena Garden ma ponad 6 tys. metrów kw. Leżaki i stoliki są rozstawione z zachowaniem wymaganego dystansu. Meble są na bieżąco dezynfekowane a przestrzeń strefy regularnie sprzątana.

Jak zapowiedział Piotr Ślusarek, wiceprezes Arena Catering, co niedzielę organizowane będą warsztaty dla dzieci, dla dorosłych co czwartek artysta kabaretowy Michał Wójcik będzie prezentował swój stand up, a w piątki i soboty będzie można posłuchać muzyki na żywo. "Staramy się, żeby było to wypełnienie luki spowodowanej tym, że nie możemy teraz organizować dużych wydarzeń. Arena Garden ma być strefą chillout i wypoczynku dla krakowian i turystów" - powiedział Ślusarek.

Arena Garden to propozycja odpoczynku dla osób, które każdego dnia spacerują lub uprawiają sporty w Parku Lotników Polskich i przy Tauron Arenie Kraków oraz dla tych, którzy ciepłe letnie wieczory będą chcieli spędzać z rodziną i przyjaciółmi w miejscu z niepowtarzalnym klimatem. Dania serwowane z food trucków mają być, jak zapewniał Patryk Kotarba, szef kuchni Arena Catering robione z najwyższej jakości surowców, urozmaicone, a menu zmieniane i uzupełnianie.

Strefę organizują wspólnie firma Meta sp. z o.o. oraz Arena Kraków S.A.