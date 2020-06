W Warszawie część głównych indeksów wyszła na koniec dnia na plus

Choć przez większą część dnia WIG20 oraz WIG pozostawały pod kreską, to na koniec dnia dołączyły do indeksu średnich firm i zakończyły dzień na plusie, korzystając z chwilowej poprawy sentymentu za oceanem.

WIG20 wzrósł na zamknięciu sesji o 0,5 proc. do 1.793,36 pkt., WIG zwyżkował o 0,36 proc. do 50.658,89 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,19 proc. do 3.580,47 pkt., a sWIG80, jako jedyny, stracił 0,28 proc. do 13.738,84 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 995 mln zł, z czego 748 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamknięcia warszawskich notowań niemiecki DAX rósł o 0,8 proc., a amerykański S&P 500, po lekkich spadkach na otwarciu, był na poziomie poprzedniego zamknięcia.

"Czwartkowa sesja minęła w mieszanych nastrojach. Pod koniec dnia WIG20 odrobił wcześniejsze spadki i wyszedł na plus. Od rana nastroje były pogorszone po wczorajszych zapowiedziach prezydenta Donalda Trumpa o możliwym wprowadzeniu ceł na UE i Wielką Brytanię oraz przez wciąż zwiększającą się liczbę zakażeń koronawirusem. Widać, że inwestorzy ponownie zaczynają się tym przejmować i w najbliższych dniach będzie to jeden z ważniejszych tematów" - powiedział PAP Biznes analityk XTB Łukasz Stefanik.

WIG20 rozpoczął notowania od lekkich spadków i przez większą część dnia pozostawał około 10 pkt. poniżej poziomu odniesienia. Po otwarciu notowań w USA krajowy indeks zaczął replikować nastroje za oceanem i po chwilowym pogłębieniu spadków, skierował się w górę, w ślad za S&P 500, dzięki czemu zdołał wyjść nad kreskę.

8 z 15 segmentów na GPW zakończyło dzień na minusie.

W WIG20 najmocniej w dół poszedł kurs Dino - o 1,5 proc.

Jak ocenił Stefanik, czwartkowy spadek na Dino jest jedynie korektą w trendzie wzrostowym, po wyznaczeniu we wtorek historycznego maksimum na 205,8 zł.

W górę poszły spółki z sektora telekomunikacyjnego, który zyskał 2,3 proc.: Cyfrowy Polsat - wzrost o 3,5 proc., Play - o 1,4 proc. i Orange - o 1,2 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się Cormay - w górę o 13 proc. oraz Benefit Systems - w górę o 11 proc.

Wśród spółek notowanych w mWIG40 nowe historyczne maksima wyznaczyły: Kęty - wzrost o 7 proc. do 462 zł za akcję; Mercator Medical - o 3 proc. do 81 zł, a także spółki gamingowe, jakie jak: 11 bit studios - w górę o 3 proc. do 596 zł za papier, Ten Square Games - o blisko 3 proc. do 570 zł i PlayWay - o 2 proc. do 503 zł.

Po czwartkowej sesji giełdowej 11 bit studios wyceniane jest na blisko 1,4 mld zł, Ten Square na 4,1 mld zł, a PlayWay na 3,3 mld zł.

Po tym, jak Kęty opublikowały wstępne wyniki za II kwartał 2020 roku kurs rośnie drugą sesję z rzędu i jest na rekordowym poziomie 460 zł za akcję. Kęty oszacowały, że zysk netto w tym okresie wyniesie ok. 110 mln zł, co oznacza wzrost o 46 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Spółka podtrzymała również prognozę z początku lutego, zgodnie z którą zysk EBITDA wyniesie w tym roku 535 mln zł, a zysk netto 294 mln zł. W czerwcu kurs wzrósł już o 36 proc. Kapitalizacja na koniec dnia wyniosła 4,4 mld zł.

Podwyższona zmienność wystąpiła w czwartek na akcjach Biomedu Lublin. Na zamknięciu kurs wzrósł o 1,4 proc., przy obrotach wynoszących 60 mln zł, choć w ciągu dnia kurs początkowo spadał o 8 proc., po czym gwałtownie zyskiwał nawet 16 proc.