W Warszawie główne indeksy na plusie; energetyka w górę o 13,7 proc.

Główne warszawskie indeksy zakończyły poniedziałkowe notowania na plusie. Analitycy zwracają uwagę, że liderem wzrostów, który ciągnął rynek w górę był sektor energetyczny. WIG-energia wzrósł o 13,7 proc., co było jego największym dziennym wzrostem w historii.

Wzrosty na WIG20 były w poniedziałek ciągnięte przez energetykę, która kontynuuje zwyżki po zeszłotygodniowej informacji o potencjalnym połączeniu PGE, Tauronu i Enei.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,48 proc., osiągając poziom 1.840,60 pkt., WIG zwyżkował o 2,20 proc. do 52.170,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,81 proc. do 3.658,56 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.086 mld zł, z czego 683 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Wzrosty na WIG20 były w poniedziałek ciągnięte przez energetykę, która kontynuuje zwyżki po zeszłotygodniowej informacji o potencjalnym połączeniu PGE, Tauronu i Enei, a także wydzieleniu z ich bilansów aktywów węglowych" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko

"WIG20 próbuje wybić się z konsolidacji. Nie jest to wyłącznie inicjatywa krajowych inwestorów, gdyż jest to zbieżne z próbami widocznymi także na DAX i na S&P 500. Rośnie zatem prawdopodobieństwo wyjścia WIG20 powyżej 1.850 pkt. i próby wyznaczenia nowych lokalnych maksimów w ramach krótkoterminowego wybicia trwającego od połowy marca. Sukces będzie zależał w znacznej mierze od wyniku rozmów na unijnym szczycie w sprawie funduszu odbudowy Europy. Wiele jednak wskazuje, że zmierzają one w optymistycznym kierunku" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 2,48 proc., osiągając poziom 1.840,60 pkt., WIG zwyżkował o 2,20 proc. do 52.170,68 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,81 proc. do 3.658,56 pkt. sWIG80 wzrósł o 1,27 proc. ustanawiając tym samym nowe dwuletnie maksimum na poziomie 14.346,93 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.086 mld zł, z czego 683 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął poniedziałkowe notowania kilka punktów pod kreską, jednak już od pierwszych minut kierował się w górę. Po południu indeks stabilizował się w okolicach poziomu 1.815 pkt., a na koniec dnia zyskał jeszcze 25 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 0,8 proc., a S&P 500 zyskiwał około 0,2 proc.

13 z 15 indeksów sektorowych zakończyło dzień na plusie, przy czym WIG-Energia wzrósł o 13,67 proc. i był to najmocniejszy jednodniowy wzrost w historii. Indeks przebił tym samym czerwcowe i listopadowe maksima i jest najwyżej od lipca 2019 r.

W sektorze energetycznym najmocniej wzrosły kursy notowanych w WIG20: PGE - o blisko 20 proc. i Tauronu - o blisko 16 proc. Kurs notowanej w mWIG40 Enei na zamknięciu zwyżkował o 10,6 proc.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie Polityka Insight, rząd chce połączyć PGE, Tauron i Eneę w jeden koncern. Powstanie też Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, która przejmie elektrownie na węgiel. Według informacji PI, NABE ma powstać jeszcze w tym roku, na bazie PGE GiEK.

Analityk DM Trigon Michał Kozak ocenił, że jest to spójne z planem odchodzenia krajowej energetyki od węgla. Jego zdaniem Tauron, który wśród wymienionych ma najsłabszy segment wydobycia węgla, ale i bloki nie mieszczące się w merit order przez wysokie koszty, z pewnością by na tym skorzystał. Spodziewa się, że gdyby proces ten przebiegał etapowo, elektrownie Tauronu traktowane byłyby priorytetowo.

Wśród największych spółek wzrostami wyróżniły się także: Orange - w górę o 6,4 proc. oraz CD Projekt - o 6 proc.

Ryczko zwrócił uwagę, że kurs Orange kontynuuje wzrosty po doniesieniach o potencjalnej sprzedaży przez telekom do 50 proc. udziałów w swojej spółce zależnej, w której znajdują się aktywa światłowodowe. Wartość tego pakietu, zdaniem źródeł agencji Bloomberg, to ok. 1 mld euro.

"Zmienność na akcjach CD Projektu może być podwyższona, gdyż zbliżamy się powoli do premiery ich najnowszej gry +Cyberpunk 2077+. Warto zwrócić uwagę, że wycena spółki uwzględnia już nie tylko sukces tej produkcji. Długoterminowo wyceniane są także kolejne tytuły" - ocenił.

Z kolei najmocniej w dół poszły: Santander - o 2,6 proc. i mBank - o 1,3 proc.

"Gwiazdą poniedziałkowej sesji był Mercator Medical, którego kurs wzrósł o 70 proc. po szacunkach wyników. Jest to jedna ze spółek, które ewidentnie skorzystały z zaistniałej na rynku sytuacji. Jeszcze w marcu spółka była warta 100 mln zł, a po dzisiejszej sesji kapitalizacja wynosi około 3 mld zł. Jest to jednak wzrost fundamentalny. Rynek spodziewał się dobrych wyników, a mimo to zaskoczyły one pozytywnie" - zauważył Ryczko.

Kurs Mercatora Medical na zamknięciu wzrósł o 72 proc. do 291 zł, najwyżej w historii. Pomimo, że handel akcjami spółki do godz. 14 pozostawał w fazie równoważenia obroty wyniosły 99 mln zł, co było trzecim wynikiem na poniedziałkowej sesji. Większe wystąpiły jedynie na CD Projekcie (120 mln zł) i na KGHM (111 mln zł).

Mercator Medical szacuje, że jej skonsolidowany wynik netto wyniesie w drugim kwartale 2020 roku około 209,2 mln zł, wobec 0,3 mln zł zysku netto w II kwartale 2019 r. oraz 20,6 mln zł zysku w I kwartale 2020 r.

Wśród małych i średnich spółek drugą sesję z rzędu w dwucyfrowym tempie rosną: PZ Cormay - o 28 proc. oraz XTB - o 19 proc. Do wzrostów dołączyły także: ML System - w górę o 19 proc., Toya - o 12,5 proc i Oponeo - o 11 proc.

Swoje nowe maksima wyznaczyły XTB - na poziomie 21,2 zł za papier oraz ML System - na 70 zł. Kurs Cormay wyniósł 1,89 zł i jest najwyżej od października 2017 r. Toya jest najwyżej od roku na 6,12 zł, a dwuletnie maksimum osiągnął kurs Oponeo na 36,6 zł.

Najmocniej w dół poszły notowania: Rafako i Eko Exportu - po około 8,5 proc., CI Games - o 7,6 proc. i Biomedu-Lublin - o 5,6 proc.