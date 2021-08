W Warszawie mWIG40 liderem wzrostów; LPP najwyżej w historii

Kursy akcji w większości zwyżkowały na poniedziałkowej sesji, choć indeks WIG20 zakończył notowania spadkiem o 0,01 proc. Najlepiej wypadł mWIG40, który po wzroście o 1,02 proc. zamknął sesję na 4.993,71 pkt. Od ponad 3-letniego maksimum z końca czerwca indeks dzieli 9 pkt. Wśród firm z WIG20 liderem wzrostów były akcje LPP, które zyskały 3,4 proc. do 14.310 zł i były najdroższe w historii.

Indeks WIG zyskał 0,3 proc. kończąc sesję na 67.838,54 pkt., a sWIG80, po wzroście o 0,63 proc., zamknął notowania na 20.788,61 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 730 mln zł, z czego nieco ponad 513 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Zdecydowanym liderem obrotów był CD Projekt (146,5 mln zł).

Obroty akcjami producenta gier niemal 3-krotnie przewyższyły obroty akcjami Allegro (52,4 mln zł), drugiej spółki pod tym względem.

"Wydaje się, że po dzisiejszej sesji inwestorzy oczekiwali nieco więcej, ale wygląda, że nasz rynek zapadł w letni sen przy niskich obrotach. Stąd też większe zmiany kursów spółek o nieco niższej kapitalizacji, gdzie do poruszenia notowań nie trzeba tak dużego kapitału" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS, Tomasz Czarnecki.

Po otwarciu na poziomie 2.261 pkt. i wzroście o kolejne 5 pkt. na początku notowań, resztę sesji WIG20 spędził w łagodnym trendzie spadkowym, naśladując zachowanie niemieckiego DAX. Ostatecznie indeks spadł 0,01 proc. i zakończył notowania na 2.253,28 pkt. WIG20 utrzymuje się od początku czerwca w trendzie bocznym.

Kiedy kończyły się notowania na GPW niemiecki DAX znajdował 0,2 proc. na plusie, a amerykańskie indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite rosły o odpowiednio: 0,4 proc. i 0,6 proc.

Pozostałe indeksy GPW zakończyły notowania na plusie. Liderem wzrostów był mWIG40, który zyskał 1,02 proc., kończąc notowania na poziomie 4.993,71 pkt. Indeks zanotował najwyższą wartość od ponad miesiąca i zbliżył się na niecałe 10 pkt. (2 proc.) do ponad 3-letniego maksimum z 23 czerwca. Spośród 40 spółek indeksu kursy trzech (Aliora, PlayWay i Stalproduktu) wzrosły ponad 4 proc., a notowania kolejnych 3 firm (Mabionu, Famuru i Asbisu) zyskały ponad 3 proc. Liderem pod względem obrotów w indeksie był Alior (28,9 mln zł), który zanotował pod tym względem ósmy wynik na rynku. Ponad 10 mln zł wyniosły obroty akcjami XTB, Millennium i Ten Square Games.

CD Projekt był też negatywnym bohaterem sesji. Notowania akcji spadły o 5,3 proc. do 175 zł, co oznacza wybicie dołem z trwającej od miesiąca konsolidacji. Przed sesją na rynek dotarła rekomendacja Goldman Sachs, w której analityk Alexander Duval obniżył rekomendację dla spółki do "sprzedaj" z "neutralnie", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na 156 zł.

"CD Projekt wyróżnił się dziś negatywnie, ale to też pokazuje pewną słabość naszego rynku - wystarczy gorsze zachowanie jednej spółki i szansa na wzrostową sesję dla WIG20 gwałtownie spada. Taki marazm może potrwać na naszym rynku jeszcze kilka tygodni" - ocenia Tomasz Czarnecki. Jednocześnie analityk DM BPS zwrócił uwagę na korzystne zachowanie kursów niektórych banków (np. Aliora).

Liderem wzrostów w WIG20 było znajdujące się w długoterminowym trendzie wzrostowym LPP. Akcje spółki zyskały 3,4 proc. do 14.310 zł i były najdroższe w historii. Jednocześnie niewielkie były obroty - wyniosły 9,1 mln zł.

Zwyżkę o 2,1 proc. zanotowały w akcje Pekao, kończąc sesję na 96,08 zł. W środę bank publikuje wyniki za II kwartał i analitycy oczekują, że zysk będzie o połowę wyższy niż przed rokiem.

W ujęciu sektorowym 11 z 15 indeksów zakończyło sesję na plusie. Ponad 2-proc. zyskał WIG-Odzież, a ponad 1-proc. wzrosty zanotowały także WIG-Leki, WIG-Media i WIG-Budownictwo. Ponad 1 proc. straciły telekomunikacja i gry.

W mWIG40 liderem wzrostów był Alior. Kurs akcji zyskał 4,5 proc., kończąc notowania na 38,59 zł, najwyższym poziomie od niemal 2 lat. Alior, który podobnie jak Pekao, jest kontrolowany przez PZU, także w środę poda wyniki za II kwartał tego roku. Analitycy oczekują znacznej poprawy i zastąpienia zeszłorocznej straty zyskiem.

Na hossie w sektorze stalowym, związanej z odbiciem w gospodarce po pandemii koronawirusa, zyskuje Stalprodukt. Kurs akcji wzrósł trzeci raz z rzędu, tym razem o 4,1 proc. do 381 zł. W połowie maja akcje wyceniane były na 420,5 zł, najwyżej od 3 lat.

Poprawa koniunktury w sektorze stalowym wypchnęła w górę o 11 proc. do 4,26 zł akcje Cognora. Na tym poziomie po raz ostatni akcje notowane były 9 lat temu. Cognor zanotował największy wzrost w grupie firm z sWIG80 i był także liderem obrotów (7 mln zł).

Ponad 2 mln zł wyniosły obroty akcjami Krynicy Vitamin, które podrożały o 5,5 proc. do 20,05 zł.

Na szerokim rynku zwyżkę o 20 proc. do 13,5 zł zanotowały akcje Bowimu. Kurs jest najwyższy w historii, a obroty akcjami przekroczyły 17 mln zł. To kolejny beneficjent stalowej hossy - spółka poinformowała przed sesją, że jednostkowy zysk netto w I połowie 2021 roku wyniósł 104,0 mln zł, wobec nieco ponad 2 mln zł zysku przed rokiem.

O 8,6 proc. do 780 zł poszły w górę notowania Creepy Jar. Obroty akcjami przekroczyły 2 mln zł. W piątek notowania znajdowały się na najniższym poziomie od 52 tygodni. Jak poinformował członek zarządu firmy Krzysztof Sałek, szacunkowa sprzedaż gry "Green Hell" na konsolach jest, jak dotąd, wyższa od tego, czego oczekiwał zarząd Creepy Jar, jednak firma nadal czeka na ostateczne dane.

