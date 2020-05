W Warszawie nieznaczne spadki indeksów na zakończeniu piątkowej sesji

W piątek większość głównych indeksów nieznacznie zniżkowała, za wyjątkiem sWIG80. WIG20 utrzymał istotne wsparcie w okolicach 1.550 pkt., kończąc jednak tydzień ok. 2 proc. stratą.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,4 proc. do 1.572,55 pkt., WIG zniżkował 0,2 proc. do 44.348,22 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.170,90 pkt., a sWIG80, jako jedyny wzrósł 0,6 proc. do 11.758,53 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 685 mln zł, z czego 541 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania powyżej czwartkowego zamknięcia, a następnie wszedł w trend boczny, który trwał do ok. godz. 12.00. Po południu indeks wybił się z niego w dół i zakończył sesję nieco pod kreską, a cały tydzień 2,1 proc. stratą.

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty. Najsilniej zwyżkował czeski PX (+1,0 proc.).

DAX na zamknięciu wzrósł o 1,24 proc., a S&P 500 zniżkował o 0,7 proc.

9 z 15 indeksów sektorowych spadło. 12 z 20 spółek WIG20 zniżkowało.

W WIG20 w górę poszła JSW (+2,7 proc. do 12,955 zł).

Wicepremier Jacek Sasin poinformowł, że Ministerstwo Aktywów Państwowych analizuje zasadność konsolidacji w sektorze węgla energetycznego, lecz nie ma planów objęcia tym rozwiązaniem także JSW.

Zniżkowały akcje Lotosu (-1,7 proc. do 58,52 zł), choć na początku sesji kurs spółki rósł.

Oczyszczona EBITDA LIFO Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 670,5 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami. Skonsolidowana strata netto wyniosła w tym okresie 1,13 mld zł. Wydatki inwestycyjne Grupy Lotos w 2020 roku mogą być do 25-30 proc. niższe niż wcześniej zapowiadane 1,4 mld zł - poinformował podczas telekonferencji Wojciech Zengteler, szef biura relacji inwestorskich Lotosu.

Na szerokim rynku wzrosła cena 11bit studios (+6,6 proc. do 459,5 zł) przy obrotach ok. 15 mln zł.

Zysk netto 11 bit studios w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 14,5 mln zł (+227 proc. rdr) i był o 60 proc. wyższy od średniej prognozy analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

"Spółka na poziomie przychodów wypracowała 30,5 mln zł (+114 proc. rdr). Wynik ten został wygenerowany dzięki udanej premierze drugiego z dodatków do Frostpunka, czyli The Last Autumn. Debiut wspomnianego DLC miał duży wpływ na sprzedaż podstawowej wersji gry oraz starszych produkcji takich jak This War of Mine" - napisali w komentarzu do wyników analitycy DM BDM.

W górę poszły akcje Instalu Kraków (+5,8 proc. do 15,5 zł).

Firma poinformowała, że w pierwszym kwartale 2020 miała 6,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej osiągnęła 0,9 mln zł zysku.

Spadł kurs Alumetalu (-7,4 proc. do 35,2 zł).

Alumetal oczekuje, że w związku z utrzymującymi się przestojami w europejskim przemyśle motoryzacyjnym w drugim kwartale nastąpi spadek o około 50 proc. wolumenu sprzedaży i przychodów grupy. Spółka podała też, że jeszcze bardziej znaczący spadek będzie dotyczyć zysku netto i EBITDA rdr.

Prezes Alumetalu Agnieszka Drzyżdżyk powiedziała w trakcie telekonferencji, że spółka spodziewa się, iż drugi kwartał będzie najgorszy w 2020 roku dla europejskiej branży motoryzacyjnej i od trzeciego kwartału liczy na powolną poprawę sytuacji rynkowej.

W dół poszły akcje Bogdanki (-4,9 proc. do 19,3 zł).

Spółka poinformowała, że jej zarząd będzie rekomendować walnemu zgromadzeniu, by 100 proc. zysku netto osiągniętego w 2019 roku w całości przeznaczyć na kapitał rezerwowy i nie wypłacać dywidendy.

Kurs akcji spółki GPW zniżkował o 3,9 proc. do 39,0 zł, choć na otwarciu sesji był nieznacznie nad kreską.

Skonsolidowany zysk netto GPW w pierwszym kwartale sięgnął 29,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20 proc. rdr. Analitycy oczekiwali zysku netto w wysokości 30 mln zł.

Prezes GPW Marek Dietl powiedział podczas telekonferencji, że spółka może mieć trudności z utrzymaniem wielkości przychodów z pierwszego kwartału, kiedy sięgnęły one 97 mln zł.