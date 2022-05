W Warszawie powołano Klaster Technologii Kwantowych – Klaster Q

19 podmiotów – przedstawicieli świata nauki i biznesu ogłosiło w poniedziałek w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego powstanie Klastra Technologii Kwantowych (Klaster Q). Jego celem jest wspólna praca nad rozwojem technologii kwantowych.

"Dwa lata temu została zawiązana polska inicjatywa kwantowa skupiająca osiem wiodących ośrodków w całej Polsce z goszczącym nas dzisiaj Uniwersytetem Warszawskim. Dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym momencie nie tylko dla fizyki kwantowej, ale dla biegu gospodarczej historii naszej ojczyzny. Dziś spotyka się trzech kluczowych interesariuszy tego projektu - polska nauka - z jej najwybitniejszymi przedstawicielami; spotyka się polski przemysł i polskie państwo" - powiedział obecny na konferencji inaugurującej projekt sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Maciej Małecki.

Małecki nawiązał do roli, jaką technologie kwantowe mają do odegrania w strategii obronności kraju.

"Teraz, kiedy każdego dnia na ekranach telewizorów widzimy wstrząsające obrazki rosyjskiej agresji na Ukrainę i martwimy się o bezpieczeństwo naszego kraju, to nasze myśli biegną do tego, jak możemy technologie kwantowe i państwa efekty prac wykorzystać do podniesienia obronności naszego kraju" - powiedział, zwracając się do zgromadzonych naukowców i przedsiębiorców. Wyraził również nadzieję, że dzięki zastosowaniu w praktyce wypracowanych przez Klaster Q rozwiązań zyska polska gospodarka, stając się bardziej konkurencyjną. " Nie stać Polski na stratę czasu w tym momencie - w tej technologii" - powiedział.

Czynny udział w powstaniu klastra ma wybitny polski fizyk teoretyczny, prof. Artur Ekert - współtwórca kryptografii kwantowej i członek Rady Naukowej Centrum Optycznych Technologii Kwantowych na UW. W swoim wystąpieniu zaznaczył, jak ważną rolę ma budowanie ekosystemu, który tworzą wspólnie: nauka, przedsiębiorcy i instytucje państwowe.

"Relatywnie łatwo jest robić dobrą naukę, jeśli się ma dobrych ludzi. Znacznie trudniej jest wziąć badania naukowe i przełożyć na coś, co ma zastosowanie, bo do tego potrzeba ekosystemu i dobrej woli instytucji, które mogą pomóc" - powiedział prof. Ekert. Dodał, że polscy naukowcy mają dobrą renomę na świecie w obszarze fizyki kwantowej.

"Może mamy spóźniony start, ale mamy świetnych ludzi w Polsce. Polska nauka, jeśli chodzi o kwanty, była zawsze dobra. Szkoła polskiej optyki kwantowej była znana na świecie. Mamy ludzi, którzy potrafią patrzeć na kwanty również w kategoriach komercyjnych. I mamy - jak widzę - ludzi w rządzie i agencjach rządowych, którzy są poważnie zainteresowani, żeby pomóc. W związku z tym istnieje możliwość stworzenia ekosystemu" - zauważył Ekert. Jednocześnie przestrzegał, żeby współpraca była w przyszłości realna i nie opierała się tylko na dobrych słowach.

"Ja tylko chciałbym, żeby ta możliwość nie została zaprzepaszczona. Bo fajnie jest się spotkać i powiedzieć kilka ciepłych słów, a później często wszystko się rozchodzi. Więc mam nadzieję, że będziemy to wszystko kontynuować, i że te deklaracje, które tutaj padły są szczere - i że polska nauka i polski przemysł, i polski rząd, będzie dumny z tego, że Polska może coś znaczyć w kwantowych technologiach" - dodał.

Poza UW, w skład klastra wchodzą uczelnie: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Politechnika Wrocławska; a także Instytut Fizyki PAN i Centrum Fizyki teoretycznej PAN. Biznes reprezentują firmy: Beit, Exatel, Fibrain, Nanores, ORCA COMPUTING, QNA Technology, Quantum Blockchains, Quantum Flytrap, Quantum Optical Technologies, Sequre Quantum; Syderal Polska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl