W Warszawie większość głównych indeksów w dół

Wśród czterech głównych warszawskich indeksów lekko w górę poszedł jedynie sWIG80, pozostałe zakończyły czwartkowe notowania między 0,3 a 0,5 proc. poniżej kreski. W WIG20 najmocniej wzrósł kurs mBanku, a spadł Orlenu.

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,53 proc., osiągając poziom 2.111,76 pkt., WIG zniżkował o 0,38 proc. do 57.900,04 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,29 proc. do 4.090,83 pkt., a sWIG80, jako jedyny, wzrósł o 0,16 proc. do 12.845,33 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 859 mln zł, z czego 753 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Na początku notowań WIG20 spadł o około 20 punktów i do końca sesji poruszał się nieco ponad poziomem 2.210 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskim parkiecie DAX rósł o 0,7 proc., a S&P500 zwyżkował 0,25 proc.

W WIG20 najmocniej zyskały notowania: mBanku - wzrost o 2,2 proc., CD Projektu - o 2 proc. oraz Pekao - o 1,9 proc.

mBank podał, że zysk netto grupy spadł do 116,3 mln zł z 316,7 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 104,9 mln zł.

Wśród blue chipów najmocniej spadł kurs: PKN Orlen - w dół o 3,6 proc, PGE - o 3,1 proc. oraz Tauronu - o 2,9 proc.

Tauron zawarł z Santander Bank Polska umowę programową, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji o wartości do 2 mld zł. Tauron chce dokonać pierwszej emisji obligacji w okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy.

Na szerokim rynku wzrostami kursów akcji wyróżniły się: Artifex - w górę o 8,5 proc., Elemental - o 5,7 porc., Asbis - o 5,6 proc. oraz Altus TFI - o 5 proc.

Artifex Mundi poinformował o nabyciu przez prezesa zarządu 20.000 akcji spółki po cenie 2,94 zł za sztukę.

Spadkami zaś wyróżnił się Mercator - w dół o 9,4 proc., osiągając cenę 13,20. Po środowej sesji spółka podała, że na szczycie zeszłotygodniowych wzrostów, podczas których kurs zyskał ponad 100 proc., członek zarządu spółki sprzedał 5.800 akcji po cenie 18,75 zł za sztukę.