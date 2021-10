W Warszawie WIG z rekordem, a krajowe indeksy w europejskiej czołówce

Główne indeksy na GPW zakończyły piątkową sesję wzrostami, wyróżniając się na tle Europy. WIG ustanowił historyczny rekord rosnąc w piątek o 1,67 proc. do 73.327,72 punktów. Zwyżkom w WIG20, który poszedł w górę o 2,19 proc., przewodził Mercator Medical. Rosnący ósmą sesję z rzędu indeks średnich spółek po raz kolejny poprawił 14-letnie maksimum.

WIG20 wzrósł o 2,19 proc. do 2.411,12 pkt., WIG zwyżkował o 1,67 proc. do 73.327,72 pkt. i poprawił historyczny rekord, a sWIG80 poszedł w górę o 0,62 proc. do 21.658,49 pkt., zbliżając się do rekordu z połowy września.

W ujęciu sektorowym w piątek straciło jedynie górnictwo (-1,30 proc.). Mocny, prawie 7-proc., wzrost odnotował WIG-Leki, a ponad 4-proc. WIG-Media oraz spółki odzieżowe i chemiczne.

Jest też jakaś niepewność jak inwestorzy zagraniczni podejdą do wyroku Trybunału i jak się to przełoży lub nie na środki unijne - ocenił Sobiesław Kozłowski z Noble Securities.

"Dzisiejsza sesja była bardzo mocna w przypadku blue chipów. Mocno odbijało LPP, czy Allegro. Warto też odnotować nieco słabsze zachowanie mWIG40, czy sWIG80, które wzrosły o ok. 0,5-0,6 proc. Nastroje w przypadku polskiej giełdy na koniec tygodnia były optymistyczne, pytanie co dalej. Wydaje mi się, że w krótkim terminie jest zbyt dużo optymizmu w wycenach" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities Sobiesław Kozłowski.

"Mocne zachowanie WIG20 wskazuje, że inwestorzy zagraniczni byli siłą decydującą. Być może zagranica zdecyduje w pewnym momencie o schłodzeniu, urealnieniu wyceny" - dodał.

Zwrócił uwagę na wzrost rentowności polskich obligacji i osłabienie złotego na ostatnich sesjach, a także na napływające z rynku niekoniecznie pozytywne informacje, które mogą być ignorowane przez inwestorów.

"Zastanawiam się, czy dużo pozytywnych danych nie jest w cenach, a ignorowane są negatywne dane - jak słabszy PMI z przemysłu w Chinach, czy słabsza produkcja przemysłowa z Niemiec. Rynek to ignoruje i zastanawiam się, czy euforia nie zaszła za daleko. Weryfikacja będzie w przyszłym tygodniu" - ocenił Kozłowski.

Krajowe indeksy rozpoczęły piątkowe notowania kontynuacją czwartkowych wzrostów, a przed godz. 10 indeks szerokiego rynku po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 73.000 pkt. Wzrosty indeksów utrzymały się do końca sesji i na zamknięciu WIG20 wzrósł o 2,19 proc. do 2.411,12 pkt., WIG zwyżkował o 1,67 proc. do 73.327,72 pkt. i poprawił historyczny rekord, a sWIG80 poszedł w górę o 0,62 proc. do 21.658,49 pkt., zbliżając się do rekordu z połowy września. mWIG40 wzrósł o 0,54 proc. do 5.533,11 pkt. i poprawił 14-letni szczyt.

W tym czasie na europejskich rynkach przeważały spadki, w tym niemiecki DAX zniżkował o 0,22 proc. W USA indeksy wahały się.

Kozłowski zwrócił uwagę na wysokie obroty na GPW, które wyniosły ok. 1,9 mld zł. Niemal 1,4 mld zł przypadło na spółki z WIG20. Najwyższe obroty odnotowano na akcjach Pekao (179 mln zł), PKN Orlen (173 mln zł) oraz KGHM (164 mln zł).

W WIG20 ponad 15-proc. wzrostem kursu sesję zakończył Mercator Medical. Notowania producenta rękawic jednorazowych zniżkują od roku, kiedy to wyznaczyły rekord notowań na poziomie ok. 700 zł. W piątek na zamknięciu sesji kurs wyniósł 155 zł.

Dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities ocenił, że wzrost notowań Mercatora może być próbą odreagowania po mocnej przecenie.

O 6,6 proc. zwyżkowały akcje Allegro.

Od początku września kurs Allegro znajdował się w trendzie spadkowym i cofnął się do najniższego poziomu od maja br. Pretekstem do piątkowego odbicia mogła być informacja, że Allegro przejmuje X-press Couriers, firmę kurierską realizującą dostawy tego samego dnia, jako uzupełnienie usług fulfillment oraz oferty sieci automatów paczkowych. Poranne wzrosty wyraźnie przybrały na sile po publikacji komunikatu.

Z kolei kurs LPP wzrósł o 5,7 proc. po tym, jak w ciągu dwóch sesji spadł o ponad 16 proc.

Ponad 4 proc. zwyżkowały w piątek notowania PKN Orlen, PGE i Tauronu.

PKN Orlen poinformował, że zainwestuje 641 mln euro w budowę instalacji pogłębionego przerobu ropy, która pozwoli produkować więcej produktów wysokomarżowych i zwiększy wynik EBITDA litewskiej rafinerii o około 68 mln euro rocznie.

Wśród blue chipów dzień na minusie zakończyły jedynie JSW, KGHM i Dino Polska.

Kozłowski wskazał na relatywną słabość KGHM, który w piątek poszedł w dół o 1,13 proc.

"Dane z Chin odnośnie słabnącego impulsu kredytowego, czy słabsze dane dotyczące przemysłu lub informacje o problemach z prądem dla fabryk sygnalizują spowolnienie w przemyśle w Chinach - stąd być może słabsza sesja KGHM" - powiedział dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities.

W gronie średnich spółek wzrostem wyróżnił się Mabion. Kurs akcji spółki na początku sesji rósł 45 proc., ale w ciągu dnia wzrost wyhamował. Mimo to notowania wzrosły o ponad 12 proc., po 18-proc. zwyżce w czwartek

Spółka przed piątkowa sesją poinformowała o podpisaniu z Novavax umowy o szacowanej wartości blisko 1,5 mld zł. W czasie konferencji prezes Krzysztof Kaczmarczyk poinformował, że spółka jest bardzo zadowolona z rentowności tego kontraktu i przekracza ona pierwotne założenia. Na przełomie 2022/23 Mabion zamierza rozbudować moce wytwórcze, na ich podwojenie wyda około 50 mln zł.

W mWIG40 wyraźnie rosły także Grupa Azoty (+8,35 proc.), Celon Pharma (+7,02 proc.), 11 bit studios (+6,6 proc.) i Wirtualna Polska (+6,52 proc.).

Z kolei w dół o ok. 2 proc. poszedł kurs LiveChat i Kruka.

W sWIG80 ok. 5 proc. wzrósł kurs akcji Oponeo, Rainbow Tours i BNP Paribas Bank Polska, a ponad 7-proc. spadkiem w indeksie wyróżnił się Serinus. Ponad 3 proc. straciły notowania Alumetalu i Bogdanki, lidera pod względem obrotów wśród małych spółek.

Na szerokim rynku piątek był kolejnym dniem zwyżki notowań Groclinu. Po 40-proc. wzroście w czwartek, po informacji o podpisaniu przez spółkę listu intencyjnego sprawie ustalenia wstępnych warunków kupna 100 proc. udziałów we wrocławskiej spółce z segmentu e-commerce CountMe, kurs akcji poszedł w górę o 32 proc.

Ponad 11 proc. zyskały akcje notowanego na NewConnect Bloober Team. Spółka poinformowała, że Tencent Holdings Ltd poprzez spółkę zależną Serene Century Ltd kupił jej akcje stanowiące 21,97 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.

