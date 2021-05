W Warszawie WIG20 odrobił niemal 2 proc. straty. LPP liderem wzrostów

Choć po pierwszej godzinie giełdowej sesji indeks WIG20 znajdował się niemal 2 proc. na minusie, to na zamknięciu notowań stracił jedynie 0,1 proc. Tym razem wsparcia GPW udzieliły rynki amerykańskie, które odrabiały straty po ostatnich spadkach. Zdaniem analityka DM mBanku, Kamila Jarosa, o powrót do trendu wzrostowego w najbliższych 2-3 miesiącach będzie trudno.

Na zakończenie sesji WIG20 zniżkował 0,10 proc. do 2.089,32 pkt., WIG spadł 0,34 proc. do 62.004,52 pkt., a mWIG40 poszedł w dół o 1,34 proc. do 4.533,65 pkt. Najlepiej wypadł sWIG80, który zyskał 0,53 proc. i wyniósł 20.085,16 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ponad 1,5 mld zł, z czego na firmy WIG20 przypadło ponad 1,2 mld zł. Cztery spółki przekroczyły granicę 100 mln zł obrotów: Allegro (213 mln zł), KGHM (191 mln zł), PKO BP (161 mln zł) i PKN Orlen (145 mln zł).

Liderem wzrostów były akcje LPP, które zwyżkowały 3,5 proc. do 10.900 zł. W trakcie sesji kurs akcji sięgnął nawet 11,7 tys. zł, czyli powyżej najwyższego zamknięcia w historii z wtorku.

"Czwartkową sesję interpretuję jako próbę odreagowania ostatnich spadków. Spadków, które - moim zdaniem - jeszcze się nie zakończyły, przede wszystkim na rynku amerykańskim. Na tamtejszym rynku więcej czynników przemawia za spadkiem kursów, przede wszystkim rosnąca inflacja. Oczekuję, że rynek będzie dyskontował podwyżki stóp w USA nawet, jeśli Fed w dalszym ciągu będzie zapewniał, że stóp nie podniesie. Oczekiwane ożywienie gospodarcze, jako pretekst do dalszych wzrostów, nie wydaje mi się wiarygodne, bo ten temat jest już mocno +zgrany+. Dlatego w perspektywie 2-3 miesięcy oczekuję spadków w USA, które powinny zatrzymać się latem, jak nieco opadnie inflacja" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku, Kamil Jaros.

Po otwarciu tuż poniżej minimum z poprzedniej sesji, WIG20 stracił w ciągu pierwszej godziny notowań 30 pkt. Koniunktura poprawiła się po trwającej trzy godziny konsolidacji, w trakcie której indeks zanotował dzienne minimum na poziomie 2.050 pkt. Od godz. 13 WIG20 regularnie zyskiwał na wartości, podążając ścieżką wyznaczoną przez niemiecki DAX. Wsparciem dla GPW okazały się także tym razem rynki amerykańskie, gdzie notowania zaczęły się od wzrostów. Kiedy sesja w Warszawie dobiegała końca DAX znajdował się 0,4 proc. na plusie, a S&P 500 i Nasdaq Composite zwyżkowały po niemal 1,5 proc.

"WIG20 doszedł do poziomu 2.100 pkt. i się od niego odbił. W kontekście oczekiwanych spadków w USA trudno jest prognozować dalsze wzrosty na GPW. Niemniej uważam, że jeśli spadkowy scenariusz w USA rzeczywiście się zrealizuje, to WIG20 pozostanie relatywnie mocny. Nie sądzę, żebyśmy mieli testować poziom 1.850 pkt. A jeśli do tego dojdzie, to wsparcie to powinno się obronić" - dodał Jaros.

W grupie sześciu kolejnych firm, które zyskały przynajmniej 1 proc., znalazły się akcje KGHM. Inwestorzy docenili wyniki finansowe za I kwartał - miedziowy koncern zwiększył zysk EBITDA o ponad 100 proc. rdr do 2,6 mld zł i nieznacznie przekroczył średnią prognoz analityków (o 5,6 proc.). Notowania akcji znalazły się na najwyższym poziomie w historii - 223,80 zł.

W grupie sześciu kolejnych firm, które zyskały przynajmniej 1 proc., znalazły się akcje KGHM. Inwestorzy docenili wyniki finansowe za I kwartał - miedziowy koncern zwiększył zysk EBITDA o ponad 100 proc. rdr do 2,6 mld zł i nieznacznie przekroczył średnią prognoz analityków (o 5,6 proc.). Notowania akcji znalazły się na najwyższym poziomie w historii - 223,80 zł.

Czwartkowa sesja potwierdziła negatywne nastawienie inwestorów do Allgro. Na początku sesji, po publikacji lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych (skorygowana EBITDA w pierwszym kwartale wzrosła rdr o 50,6 proc. do 535,5 mln zł; konsensus PAP Biznes zakładał 481,9 mln zł), notowania spółki rosły o niemal 7 proc. Zwyżkę inwestorzy wykorzystali do wyprzedaży znajdujących się w trendzie spadkowym akcji. Na zamknięcie notowań kurs Allegro spadł o 2,1 proc. do 51,23 zł i był najniższy od październikowego debiutu spółki na GPW. Wycena Allegro spadła w okolice 50 mld zł, choć jeszcze jesienią wynosiła 85 mld zł.

Gorzej od Allegro wypadły w WIG20 jedynie akcje PGNiG - zniżkowały o 4,9 proc. do 6,354 zł. Dla posiadaczy akcji to była najgorsza sesja w tym roku.

W środę Orlen, Lotos i PGNiG poinformowały o podpisaniu umowy o współpracy ze Skarbem Państwa dotyczącej przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Majątek Lotosu oraz PGNiG zostałby przeniesiony na PKN Orlen za akcje, które Orlen przyznałby akcjonariuszom obu spółek. W środę negatywnie ten pomysł ocenili akcjonariusze Lotosu (spadek o 5,8 proc., w czwartek wzrost o 1,6 proc.), w czwartek - PGNiG.

Bez entuzjazmu rynek przy przyjął też wyniki finansowe za I kwartał Cyfrowego Polsatu. EBITDA medialnej grupy wyniosła w pierwszym kwartale 1.082,7 mln zł i była o 1,4 proc. wyższa od konsensusu PAP Biznes oraz o 5,5 proc. wyższa rdr. Kurs akcji spadł o 0,7 proc. do 28,56 zł.

Spośród 15 branżowych indeksów zdecydowanie najmocniej stracił na wartości WIG.Games, który zniżkował o 3,3 proc. O ponad 2 proc. wzrosły WIG-Odzież i WIG-Leki.

Wśród spółek z mWIG40 liderem wzrostów była Neuca - kurs akcji zyskał 6,8 proc. i wyniósł 750 zł, wyrównując historyczne maksimum z połowy lutego. Przed sesją spółka opublikowała raport za I kwartał - skonsolidowany zysk netto przyjął poziom 49,9 mln zł, niemal tyle samo co przed rokiem, ale był wyższy o 29 proc. od średniej prognoz analityków. Obroty akcjami Neuki wyniosły 28,4 mln zł i były najwyższe w mWIG40.

Najwyżej w historii była w czwartek notowana Wirtualna Polska (+3,1 proc. do 114,4 zł), a 52-tyg. maksimum zanotował Stalprodukt (+2,7 proc. do 404,5 zł).

Po ponad 4 proc. spadły akcje mBanku i Banku Millennium, które w środę znajdowały się na najwyższych poziomach od 52 tygodni.

Trendy spadkowe kontynuują akcje spółek gamingowych - 11bit studios i Ten Square Games zgodnie straciły po 4,6 proc. 11bit zanotowało 4-miesięczne minimum (477,0 zł), a TSG znalazło się najniżej od ponad 52-tygodni (388,4 zł).

O 1,6 proc., po publikacji wyników za I kwartał, zniżkowały notowania Eurocashu.

"Rezultaty grupy odbieramy lekko negatywnie. Bardzo słabo wypadła sprzedaż porównywalna w cash & carry (m.in. wysoka baza z 1Q'20) oraz sklepach własnych Delikatesy Centrum (grupa prowadzi restrukturyzację części placówek). Dodatkowo wyniki były wsparte przez dodatnie saldo z pozostałej działalności operacyjnej" - napisał Adrian Górniak z DM BDM.

W gronie firm z sWIG80 liderem wzrostów były akcje ML System. Notowania poszły w górę o 14 proc. do 156,4 zł, choć w trakcie sesji kosztowały 170 zł. Firma poinformowała, że urządzenie Covid Detector wykazało w badaniach specyficzność na poziomie 97,15 proc. oraz czułość 86,86 proc. Obroty akcjami ML System wyniosły 27,9 mln zł i były najwyższe w sWIG80.

