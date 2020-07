W Warszawie wszystkie główne indeksy zakończyły dzień pod kreską

Główne indeksy warszawskiej giełdy znajdowały się pod kreską od początku piątkowych notowań i całą sesję zakończyły na minusie. Serię pięciu kolejnych wzrostowych sesji zakończył sWIG80.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,54 proc., do 1.810,33 pkt., WIG zniżkował o 0,42 proc. do 51.672,44 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,04 proc. do 3.646,09 pkt.

Serię pięciu kolejnych wzrostowych sesji zakończył sWIG80, który w piątek stracił 0,28 proc. do 14.721,49 pkt.

Obroty na GPW wyniosły blisko miliard zł, z czego 610 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Patrząc na wykres dzienny WIG czy WIG20 - z jednej strony pozytywnie można ocenić fakt, że po ujemnym rozpoczęciu notowań część strat została odrobiona. Porównując do indeksów europejskich WIG wykazał relatywną siłę" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Jego zdaniem warto zauważyć, że w przypadku większości giełd przeważał w piątek kolor czerwony, a rynek zignorował lepsze od oczekiwań odczyty PMI w Niemczech czy we Francji. Nastroje mogły pogarszać także doniesienia o konflikcie pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, informacje o nowych zachorowaniach czy przedłużających się negocjacjach dotyczących nowego pakietu stymulacyjnego w USA.

Krajczewski dodał, że warto zwrócić uwagę na kontynuację wzrostu cen złota, które znajdują się blisko historycznych rekordów.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w dół o 1,74 proc., a S&P 500 spadał 0,32 proc.

Sesję pod kreską zakończyło 10 z 15 indeksów sektorowych. Najwięcej straciła branża chemiczna (-1,95 proc.) oraz sektor odzieżowy (-1,5 proc.). Mocno zyskał indeks WIG-leki (4,7 proc.), a także: WIG-motoryzacja (1,76 proc.) oraz WIG-nieruchomości (0,65 proc.). Lekko wzrósł indeks spółek górniczych - o 0,1 proc.

W piątek zniżkowała większość blue chipów. W WIG20 najwięcej stracił Lotos (-3,8 proc.), Dino Polska - w dół o 3,1 proc., a także CCC (-2,94 proc.).

Podczas ostatniej sesji w tym tygodniu wzrosły kursy pięciu spółek z WIG20: PGNiG (+0,68 proc.), Tauron (+0,47 proc.), PKN Orlen (+0,35 proc.) Pekao (+ 0,26 proc.) KGHM (+0,17 proc.) oraz CD Projekt (+0,13 proc.). Tauron zanotował szóstą sesję bez spadków, a od poniedziałkowego otwarcia zyskał ok. 20 proc.

W sektorze średnich spółek najmocniej, bo o 18,37 proc., urósł kurs Biomedu-Lublin i w ciągu dnia ustanowił swoje historyczne maksimum (15 zł).

Podczas piątkowej sesji widoczne były duże wahania kursu Mercator Medical, który w pierwszych 30 minutach handlu tracił ok. 10 proc., aby po godzinie 10.00 odrobić wszystkie straty. W południe kurs spółki znowu zniżkował, ale sesję zakończył 11,5 proc. na plusie. Handel na akcjach Mercatora odbywał się przy obrotach sięgających 62,2 mln zł.

Przed zamknięciem notowań Mercator podał, że jego spółka zależna zawarła z australijską firmą Unispace Health Pty Ltd. dwie umowy dostawy rękawic. Łączna wartość dostaw wynosi ok. 350,2 mln zł.

"Hossę kontynuowały spółki +covidowe+ - Mercator i Biomed. Trudno jednak ocenić te dwie spółki w dłuższym terminie" - powiedział Krajczewski.

W sWIG80 trzeci dzień wzrostów odnotowała Mennica Polska, której kurs tym razem zwyżkował o 7,63 proc. do 25,4 zł, osiągając historyczny szczyt. Drugi dzień z rzędu zyskiwał kurs Rainbow Tours - o 13,15 proc. Wcześniej spółka zajmująca się świadczeniem usług turystycznych miała serię dwunastu sesji bez wzrostów.

Po informacji o otrzymaniu od Idea Money 101,27 mln zł w związku z przedterminowym wykupem obligacji wzrósł kurs Idea Banku i na koniec sesji był 10 proc. nad kreską.

Na szerokim rynku spadki kontynuowały spółki XTB - o 3,04 proc. i Cormay - o 6 proc. Śnieżka wytraciła czwartkowe kilkunastoprocentowe wzrosty kończąc piątkową sesję 3,4 proc. na minusie.

W indeksie małych spółek straciły notowania CI Games (-5,51 proc. przy obrotach na poziomie 6,4 mln zł).

W piątek inwestorzy doczekali się otwarcia notowań drugiego w tym roku debiutanta na GPW - Gaming Factory. Akcje firmy podrożały o 101,94 proc. do 31,3 zł. W trakcie IPO spółka sprzedawała akcje po 15,50 zł. W dniu debiutu - w czwartek - do końca dnia notowania spółki pozostały w fazie równoważenia.

Zdaniem Krajczewskiego, duża przewaga popytu nad podażą może wskazywać na to, że pozytywny sentyment inwestorów do spółek z segmentu gier i technologii mógł się jeszcze nie wyczerpać.