W Warszawie wzrostowa sesja na koniec dobrego tygodnia

Najmocniejszym z głównych indeksów warszawskiej giełdy okazał się WIG20, zarówno w piątek, gdy zyskał 1,74 proc., jak i w ujęciu tygodniowym, kiedy to zwyżkował o ponad 4 proc. Podczas piątkowej sesji w WIG20 najmocniej zyskały akcje Allegro - w górę o 8,93 proc. do 78,32 zł.

"Gwiazdą sesji okazało się Allegro, które zyskało blisko 9 proc. Już na czwartkowej sesji widoczne było rozpoczęcie odreagowania kursu po wcześniejszych spadkach. Zarówno w czwartek, jak i piątek nie pojawiły się istotne informacje, które mogłyby wspierać tak dużą zwyżkę. Uważam, że jest to jedynie odreagowanie kursu po wcześniejszych spadkach, które z kolei wynikały głównie z niekorzystnych informacji dotyczących otoczenia konkurencyjnego spółki, np. rozpoczęcia współpracy Amazona z InPostem" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa inwestycyjnego BM BNP Paribas Michał Krajczewski.

Akcje Allegro były po raz drugi z rzędu najmocniejsze w WIG20 - w piątek poszły w górę 8,93 proc. do 78,32 zł, z kolei w czwartek akcje operatora platformy handlowej online zyskały 6,84 proc. Wcześniej spółka miała serię siedmiu spadkowych sesji z rzędu, podczas których kurs spadł z ponad 92 zł do 67,30 zł.

WIG20 zyskał 1,74 proc. do 1.820,85 pkt., WIG zwyżkował 1,36 proc. do 52.353,64 pkt., mWIG40 poszedł w górę 0,35 proc. do 3.687,76 pkt., a sWIG80 zyskał 0,75 proc. do 14.924,56 pkt.

W ujęciu tygodniowym, wszystkie główne indeksy zakończyły tydzień na plusie. Najmocniej zyskał WIG20, który od zamknięcia w miniony piątek zyskał przez tydzień 4,08 proc.

"Obecna sytuacja WIG20 jest optymistyczna. Po pierwszej fali wzrostowej z początku listopada, w ostatnim czasie mieliśmy okres konsolidacji. Co istotne w piątek ponownie pojawiły się wzrosty i indeks zmierza w kierunku poziomu 1.850 pkt., który jest szczytem z konsolidacji w okresie czerwiec-sierpień. To teraz jest ważny opór dla WIG20. W kolejnym tygodniu WIG20 powinien podążać w kierunku wyznaczonym przez zagraniczne indeksy" - ocenił Michał Krajczewski.

Obroty w piątek na GPW wyniosły ok. 1,1 mld zł, z czego 889 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami Allegro (255 mln zł) oraz Orlenu (134 mln zł).

Na koniec dnia 8 z 15 indeksów sektorowych zakończyło sesję pod kreską. Najmocniej spadł WIG-paliwa (w dół 1,22 proc.) oraz WIG-nieruchomości (o 1,21 proc.).

Z kolei najbardziej urósł sektor górnictwa - o 4,73 proc., a także branża informatyczna - w górę 2,25 proc.

Za Allegro, wśród najmocniej rosnących spółek z WIG20, znalazł się KGHM, który po wzroście o 4,82 proc. przerwał serię trzech spadkowych sesji z rzędu.

Mocno zyskał także Santander Bank Polska - w górę 4,09 proc., a także JSW - wzrost o 3,84 proc.

Po sesji w czwartek JSW poinformowało, że strata netto jednostki dominującej grupy JSW w III kw. 2020 roku wyniosła 116,1 mln zł wobec 152,9 mln zł zysku rok wcześniej. Strata operacyjna wyniosła w tym czasie 111,8 mln zł wobec 260,5 mln zł zysku przed rokiem, a zysk EBITDA 162,1 mln zł wobec 514,1 mln zł zysku rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się tymczasem, że w trzecim kwartale strata netto wyniesie 308,2 mln zł, a na poziomie EBITDA spółka zanotuje stratę w wysokości 90,6 mln zł.

1,14 proc. zyskał CD Projekt, po tym jak dziennikarze branżowi w przedpremierowych recenzjach ocenili, że "Cyberpunk 2077" może przebić wysokie oczekiwania graczy, choć nieukończona wersja gry nadal zawiera mnóstwo niewielkich błędów. Eksperci chwalą rozbudowany świat gry i jej stronę graficzną, jednocześnie lekko negatywnie oceniając m.in. elementy walki.

Po raz piąty z rzędu zwyżkowały akcje PZU - tym razem o 1,07 proc.

Najmocniej w WIG20 zniżkowały: PGNiG (w dół o 3,08 proc.) oraz LPP (o 1,93 proc.).

W indeksie średnich spółek szczególnie mocno wzrosły akcje Asseco Poland i Mercatora - w górę o ponad 5 proc., choć w pierwszych godzinach handlu Mercator Medical zniżkował.

W czwartek po sesji Mercator Medical opublikował cztery komunikaty dotyczące sprzedaży akcji przez trzech członków zarządu. Łącznie transakcje objęły 30.354 akcje, co stanowi ok. 0,3 proc. kapitału zakładowego.

Jak poinformował PAP Biznes członek zarządu Witold Kruszewski, sprzedaż części akcji Mercator Medical przez członków zarządu nie jest związana z sytuacją i perspektywami spółki. Powodem była zaplanowana dywersyfikacja majątku osobistego.

3,55 proc. do 12,84 zł podrożały akcje PKP Cargo. Analitycy Santander BM, w raporcie z 20 listopada, podwyższyli rekomendację dla PKP Cargo do "kupuj" ze "sprzedaj", a cenę docelową do 14,2 zł z 12 zł wcześniej.

Wśród firm skupionych w indeksie średnich spółek najbardziej straciły banki: mBank w dół o 2,63 proc, a Bank Handlowy stracił 2,47 proc.

W sWIG80 najmocniej urosły: Ferro - w górę o 9,78 proc. oraz Trakcja - wzrost o 5,48 proc.

Grupa Ferro odnotowała w trzecim kwartale 2020 roku 23,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 14,5 mln zł przed rokiem. Prognozy analityków znajdowały się w przedziale 13,9-16,3 mln zł.

Z kolei w sWIG80 najmocniej w dół, bo 3,85 proc., poszły notowania Arctic Paper.