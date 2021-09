W weekend akcja „Zagłębie za pół ceny”

Zniżki w barach i restauracjach oraz na usługi, zajęcia kulturalne i sportowe otrzymają mieszkańcy Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Będzina i Czeladzi w ramach zaplanowanej na pierwszy weekend września akcji "Zagłębie za pół ceny".

Jak przypominają organizatorzy, początki przedsięwzięcia to akcja "Sosnowiec za pół ceny" w 2012 roku. W 2015 r. oferta została rozszerzona i od tej pory za pół ceny są też inne miasta Zagłębia. Specjalną edycję w Sosnowcu przeprowadzono w 2019 r. w podziękowaniu za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych w 2018 r.

Zagłębiowskie restauracje oferują za 50 proc. ceny m.in. włoską pizzę, amerykańskie burgery, dania indyjskie, lody, sałatki, kanapki, naleśniki, frytki, kebab, ale też coś słodkiego, jak desery, koktajle, lody czy lemoniadę. W ofercie znajduje się także catering dietetyczny i napoje.

Branża usługowa proponuje w ramach akcji soczewki kontaktowe, squash, karnety na siłownię, park trampolin, bawialnię, sesje zdjęciowe, usługi fryzjerskie, a nawet konsultację psiego behawiorysty.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu udostępnia swoją bazę za pół ceny - to baseny, korty tenisowe, hale czy boiska do beach soccera, a nawet ślizgawka na Stadionie Zimowym. W Zamku Sieleckim wybrane wydawnictwa będą do kupienia za pół ceny, podobnie jak i bilet wstępu, który w ten weekend będzie kosztował 2,5 zł.

"Tegoroczna oferta to prawdziwy wachlarz możliwości. Mamy szerokie menu gastronomii, ale też ogromny wachlarz usług. Można coś zjeść, poćwiczyć i spędzić miło czas. Myślę, że Zagłębie za pół ceny przypadnie do gustu nie tylko sosnowiczanom, ale też zachęci mieszkańców innych miast do odwiedzin Sosnowca" - powiedział w piątek prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

