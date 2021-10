W weekend i we Wszystkich Świętych wzmocnione zespoły techniczne na kolei

Wzmocnione zespoły techniczne PKP Polskich Linii Kolejowych, dyspozytorzy i dyżurni ruchu zadbają o bezpieczne podróże koleją podczas weekendu i we Wszystkich Świętych - poinformował w piątkowym komunikacie zarządca kolejowej infrastruktury.

Jak informuje PKP Intercity, na sieci kolejowej w najbliższy weekend 29 października do 2 listopada będzie czuwać ok. 170 zespołów szybkiego usuwania awarii oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. Blisko 65 pociągów sieciowych będzie przygotowanych do działań w sytuacji usterek sieci trakcyjnej.

Przewidziano też lokomotywy osłonowe do pomocy, jeśli dojdzie do awarii składów lub braku zasilania.

Ponadto kolejarze na bieżąco śledzą prognozy pogody aby kierować zespoły techniczne w konkretne miejsca, aby szybko reagować na możliwe wydarzenia np. związane z wichurami i ulewami.

Jak podaje PKP PLK, w związku ze zmianą czasu w nocy z soboty na niedzielę, z 30 na 31 października, opracowany został specjalny rozkład jazdy. Pociągi pasażerskie znajdujące się na sieci kolejowej około godz. 3.00 zatrzymają się na ok. 60 minut na najbliższej stacji. Godziny przyjazdu do stacji docelowych - już według nowego czasu się nie zmienią.

Zmiana czasu obejmie 22 pociągi, które tej nocy będą na torach. 16 PKP Intercity, cztery Kolei Mazowieckich oraz dwa PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.

Kolejarze przypominają, że w przypadku opóźnień pociągów powyżej 120 minut, na kilkudziesięciu największych dworcach, podróżni otrzymają przekąski i ciepłe napoje.

Nad bezpieczeństwem podróżnych na stacjach, dworcach i w pociągach, podczas świątecznych przejazdów, w okresie od 28 października do 2 listopada 2021 r., czuwać będą funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Będzie też dodatkowe wsparcie Policji oraz Straży Granicznej.

Kolejarze przypominają o zasadach przekraczania torów i apelują o rozwagę. Podkreślają, że znak stop oraz włączona czerwona sygnalizacja na przejeździe to bezwzględny nakaz zatrzymania.

"W związku z epidemią koronawirusa, w podróży należy zadbać o bezpieczeństwo swoje i współpasażerów. O właściwym zachowaniu i obowiązku zakrywania ust i nosa na dworcach i w pociągach przypominają komunikaty megafonowe i plakaty" - czytamy w komunikacie PKP PLK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl