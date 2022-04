W Wielki Piątek część sklepów otwarta dłużej, w Wielką Sobotę wszystkie krócej

W Wielki Piątek część sklepów otwarta dłużej, w Wielką Sobotę prawie wszystkie placówki handlowe będą działać do godziny 13. W Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje zakaz handlu.

W Wielki Piątek większość sieci handlowych nie planuje wydłużać pracy sklepów, które zazwyczaj otwarte są do godziny 22 lub 23.

Dłużej o godzinę będą otarte sklepy sieci Biedronka (do 23.00) oraz ok. połowa marketów Intermarche (do 22.00).

W Wielką Sobotę w większości placówek klienci będą mogli zrobić zakupy do godziny 13; w Intermarche do 14.

W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny obowiązuje zakaz handlu.

