W woj. lubuskim zakończył się drugi etap budowy autostrady A18

Od czwartku w woj. lubuskim kierowcy mogą korzystać z nowej jezdni autostrady A18 na całej jej długości - od granicy z Niemcami w Olszynie do granicy z woj. dolnośląskim. W uroczystości związanej z jej oddaniem do użytku wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W czwartek oddano do użytku odcinek nowej jezdni A18 od Iłowej do granicy z woj. dolnośląskim oraz jej ostatnie 600 m pomiędzy mostem granicznym i węzłem Olszyna, stanowiący dopełnienie początkowego odcinka autostrady o długości ponad 11 km, oddanego do użytku pod koniec lipca br.

W połowie października br. ma zostać oddany do dyspozycji kierowców ostatni z modernizowanych fragmentów A18 - do węzła Golnice (woj. dolnośląskie) i wówczas kierowcy będą mogli korzystać z pełnych 70 km zmodernizowanej arterii komunikacyjnej.

W wydarzeniu zorganizowanym niedaleko węzła Olszyna wzięli udział przedstawiciele wykonawców modernizacji drogi, GDDKiA, wojewoda lubuski, posłowie oraz samorządowcy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że przez wiele lat kierowcy korzystający z wbudowanej w okresie międzywojennym autostrady jeździli po płytach żelbetowych, co powodowało dyskomfort i niebezpieczeństwo w ruchu samochodowym. Jak to określił, były to tzw. najdłuższe schody na świecie i powód do wstydu przed tymi, którzy wjeżdżali tędy do naszego kraju z Niemiec.

"Dzisiaj przedostatni odcinek tej drogi, za dwa tygodnie ostatni odcinek autostrady A18 zostanie przekazany kierowcom do użytkowania i będziemy mogli powiedzieć, że kolejny odcinek, że kolejna droga z sieci dróg w Polsce została zrealizowana" - powiedział minister Adamczyk.

Dodał, że dużo się dzieje na polskich drogach. Przypomniał, że w wtorek oddano do użytku prawie 50-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej w woj. zachodniopomorskim, od Koszalina na południe do Bożego Pola. "I tym samym przekroczyliśmy liczbę 5 tys. km dróg szybkiego ruchu w Polsce" - wskazał minister.

"To nie koniec. Jutro już dobra informacja z Dolnego Śląska, kolejne dobre informacje z innych regionów naszego kraju, bo Polska jest jednym placem budowy. Polska dzisiaj dąży do tego, aby sieć dróg była siecią najnowocześniejszą w Europie, a w tym wszystkim znakomicie znajdują się polscy inżynierowie, znajdują się przedsiębiorstwa realizujące inwestycje drogowe" - powiedział Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury dodał, że wybudowano lub zmodernizowano także 23 tys. km dróg samorządowych - gminnych i powiatowych - przy olbrzymim wsparciu środków rządowych w ostatnich pięciu latach, co jest uzupełnieniem inwestycji związanych z budową sieci dróg szybkiego ruchu.

Przebudowa jezdni południowej dk 18, na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami, w kierunku Wrocławia, to drugi etap prac związanych z dostosowaniem tej drogi do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej dk 18 o parametrach autostradowych, w kierunku granicy państwa w Olszynie, w latach 2004-2007.

Będący na finiszu, drugi etap budowy A18 był podzielony na cztery odcinki - trzy w woj. lubuskim i jeden w woj. dolnośląskim, gdzie A18 łączy się z autostradą A4. Koszt całej inwestycji to około 900 mln zł.

Decyzja o budowie południowej jezdni przyszłej A18 została wydana już w 2011 r., jednak dopiero decyzja ministra infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030.