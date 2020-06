W zachodniej Europie indeksy rosną kolejną sesję

Indeksy na giełdach w zachodniej Europie rosną kolejną sesję. Inwestorzy mają nadzieję na dalsze stymulowanie wzrostu w globalnej gospodarce, ale nie spuszczają z pola widzenia doniesień na temat koronawirusa, który atakuje silniej niektóre kraje - informują maklerzy.

Indeks Stoxx 600 Europe zwyżkuje o 0,8 proc.

Air France-KLM zyskuje 9 proc. po zapewnieniu przez KLM wsparcia ratunkowego. KLM otrzyma dofinansowanie od Holandii w wysokości 3,4 mld euro, po tygodniach sporów o to, jakiej pomocy potrzebuje ten przewoźnik, aby mógł wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię kornawirusa.

EasyJet zwyżkuje o 3,7 proc. Przewoźnik zgodził się na sprzedaż i leasing 6 samolotów A320neo - za 255 mln USD.

Lufthansa zyskuje 4 proc. po zaaprobowaniu przez udziałowców warunków rządowej pomocy finansowej dla przewoźnika.

Hennes & Mauritz AB zyskuje pomimo faktu, że spółka zanotowała pierwszą kwartalną stratę od ponad 10 lat i była zmuszona zamknąć swoje sklepy podczas ataku epidemii koronawirusa.

Intu Properties - właściciel centrów handlowych w W.Brytanii - spada o 36 proc. Wybuch epidemii koronawirusa zmusił większość najemców w centrach handlowych do zamknięcia interesów, a detaliści wstrzymali się z zapłatą czynszów - to pogarsza sytuację Intu.

Tymczasem inwestorzy liczą na dalsze stymulowanie gospodarek na świecie, które pomoże w pokonaniu spowolnienia wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Gracze rynkowi spodziewają się dalszego wsparcia gospodarki USA po serii mieszanych danych makro, m.in. po tym jak w czwartek podano, że liczba bezrobotnych przekroczyła szacunki analityków o prawie 1,5 mln osób.

W czwartek amerykański Fed ogłosił, że banki komercyjne w Stanach Zjednoczonych są wystarczająco zdrowe, aby przetrwać nawet niekorzystny scenariusz kryzysu.

"Fed w ten czy inny sposób będzie wspierać rynek" - mówi Sandy Villere, manager portfela w Villere & Co.

"Mimo to, myślę, że będzie jeszcze na giełdach kilka sesji ze spadkami. To niesamowite, że w tym momencie rynek nie dba o to, jakie są fundamenty, jakie są wyniki firm, interesuje go tylko pandemia, tylko to" - podkreśla.

Uniwersytet Johna Hopkinsa podał, że podczas ostatniej doby w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 zmarło 618 osób i odnotowano 38.079 nowych zakażeń koronawirusem.

W USA od początku epidemii odnotowano już 122.500 zgonów i 2.418.570 przypadków zakażeń koronawirusem.

W Teksasie i na Florydzie wstrzymano ponowne otwieranie gospodarek z powodu wzrostów infekcji koronawirusowych.

Z kolei w Australii mimo wzrostu liczby zakażeń, szczególnie w stanie Wiktoria, władze zamierzają trzymać się wcześniej ustalonego harmonogramu znoszenia restrykcji przyjętych w związku z epidemią koronawirusa. Poinformował o tym w piątek premier rządu Australii Scott Morrison.

W piątek na rynku walutowym euro tanieje o 0,1 proc. do 1,1211 USD, brytyjski funt zniżkuje o 0,1 proc. do 1,2405 USD, a japoński jen jest po 107,11 za 1 USD, wyżej o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,67 proc., w dół o 1 pb, a 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,47 proc.

Baryłka ropy WTI w dostawach na VIII na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 38,89 USD, wyżej o 0,44 proc.

Ropa Brent w dostawach na VIII na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 41,32 USD za baryłkę, wyżej o 0,66 proc.

Złoto słabnie o 0,1 proc. do 1.762,88 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35