W zachodniej Europie przeważają spadki giełdowych indeksów

W zachodniej Europie na początku środowej sesji przeważają spadki giełdowych indeksów. Zyskują spółki cykliczne, tracą defensywne. Inwestorzy nie spuszczają ze swoich radarów przebiegu rozmów prowadzonych w USA w sprawie wsparcia fiskalnego dla gospodarki - wskazują maklerzy.

Indeks Stoxx 600 zniżkuje o 0,3 proc.

Na minusach są sektory spółek ochrony zdrowia i real estate. W zwyżkach przewodzą spółki telekomunikacyjne i bankowe.

Carmat zyskuje 6,4 proc. po wznowieniu badań PIVOT we Francji - nad sztucznym sercem.

Nokia drożeje o 3 proc. po dealu z Telia w Finlandii dotyczącego 5G.

Storebrand zwyżkuje o 5,4 proc., a Randstad drożeje o 6,3 proc. - po pozytywnych wynikach kwartalnych zanotowanych przez te spółki.

Nestle zyskuje w reakcji na podwyższenie swojego targetu przychodów na cały rok, a Ericsson zwyżkuje po zanotowaniu zysku wyższego od prognoz rynkowych.

Tymczasem w USA Demokraci i Republikanie podejmują wysiłki, aby w końcu osiągnąć porozumienie w sprawie wsparcia fiskalnego.

Oczekiwania rynków na rychły finał "stymulacyjny" wzrosły po tym, jak przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała po wcześniejszej rozmowie z sekretarzem skarbu USA Stevenem Mnuchinem, że ma nadzieję na dojście jeszcze w tym tygodniu do porozumienia o stymulacji gospodarki.

To otworzyłoby drogę do przyjęcia projektu ustawy przed dniem wyborów prezydenckich 3 listopada.

Biały Dom również wyraził pewien optymizm co do postępów rozmów. Przedstawiciel administracji Mark Meadows powiedział w CNBC, że "wszyscy naprawdę ciężko pracują", aby osiągnąć porozumienie do weekendu, chociaż ostrzegł, że nadal istnieją nierozwiązane kwestie.

"Chcę podkreślić: nie chodzi jedynie o różnice językowe i kilka dolarów - wciąż mamy wiele do zrobienia" - podkreślił.

Analitycy wskazują, że nawet jeśli można zniwelować pozostałe do uzgodnienia różnice, to senaccy Republikanie pozostają kluczową "przeszkodą", ponieważ wielu z nich sprzeciwia się przyjęciu ustawy o pomocy na taką skalę, jaka jest obecnie przedmiotem negocjacji.

Lider senackiej większości Mitch McConnell ostrzega Biały Dom, aby nie spieszył się z osiągnięciem porozumienia przed wyborami - podały anonimowe źródła.

Na razie amerykańska administracja oferuje 1,88 bln USD stymulacji, a Demokraci walczą o 2,2 bln.

W środę na rynku walutowym euro zyskuje 0,3 proc. i jest wyceniane na 1,1855 USD.

Brytyjski funt zwyżkuje o 0,5 proc. do 1,3008 USD.

Japoński jen umacnia się o 0,4 proc. do 105,13 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,82 proc., wyżej o 3 pb, a 10-letnich bundów rośnie o 3 pb do -0,58 proc.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 41,31 USD, niżej o 0,94 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 42,72 USD za baryłkę, niżej o 1,02 proc.

Złoto zyskuje 0,6 proc. do 1.919,09 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35