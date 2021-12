W zasadach lockdownu może pojawić się furtka dla firm

- Projekt ustawy nie mówi o możliwości zwolnienia jakiegokolwiek pracownika ze względu na to, że jest niezaszczepiony. Natomiast ta weryfikacja jest możliwa po to, aby pracodawca miał kontrolę nad tym, co się dzieje w firmie - wyjaśnia wiceminister Semeniuk Fot. PAP/Mateusz Marek