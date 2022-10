W zimowym rozkładzie z portu Olsztyn-Mazury loty do Krakowa, Dortmundu i Londynu

W zimowym rozkładzie z portu Olsztyn-Mazury pozostają loty do Krakowa, Dortmundu i Londynu. Zmienią się jednak dni i godziny lotów - podał w piątek rzecznik prasowy portu Dariusz Naworski.

Jak co roku wraz z nadejściem jesieni, linie lotnicze wprowadzają nowy, zimowy rozkład lotów. Tegoroczny rozkład będzie obowiązywał w okresie od 30 października br. do 25 marca 2023 roku.

W tym czasie, pasażerowie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury będą mogli korzystać ze stałej oferty połączeń, w niektórych przypadkach zmienią się jednak dni oraz godziny lotów. W zimowym rozkładzie są loty: do Krakowa w piątki i niedziele realizowane przez Polskie Linie Lotnicze LOT, do Dortmundu we wtorki i soboty realizowane przez Wizz Air, do Londynu Luton - w czwartki i niedziele realizowane przez Wizz Air oraz Londynu Stansted - w czwartki i niedziele realizowane przez Ryanair.

"Tegoroczny sezon letni na Lotnisku Olsztyn-Mazury możemy z pewnością zaliczyć do udanych. Pasażerowie chcieli latać. Mieszkańcy Warmii i Mazur oraz Podlasia korzystali z naszego portu planując swoje podróże po Polsce i za granicę. Turyści odwiedzający nasz region, dla których godzinne połączenie lotnicze np. z Wrocławia, Rzeszowa czy Krakowa stanowiło doskonałą możliwość na spędzenie weekendu czy dłuższego urlopu w tej części kraju"- powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Warmia i Mazury spółki zarządzającej lotniskiem Wiktor Wójcik.

Popularność połączeń krajowych potwierdza fakt, że m.in. Ryanair już jest zainteresowany wznowieniem lotów z/do Wrocławia i Krakowa w przyszłorocznym sezonie letnim. "Rozmawiamy również z innymi przewoźnikami na temat oferty lotów rejsowych i czarterowych z naszego lotniska i mamy nadzieję, że już niebawem będziemy mogli podzielić się dobrymi informacjami na ten temat"- dodał Wójcik.

