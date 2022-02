W zmaganiach z drożyzną musimy bardzo uważać. Łatwo wylać dziecko z kąpielą

Inflacja jest chorobą, która osłabia gospodarkę. Kiedy wymknie się spod kontroli wszyscy i wszystko muszą być poddani długotrwałej terapii szokowej. Na tę dolegliwość nie ma innego lekarstwa, jak podnoszenie poziomu stóp procentowych i ograniczanie konsumpcji. Ważne przy tym jest jednak także utrzymanie wzrostu gospodarczego, by pacjent mógł normalnie funkcjonować.

Trzeba ograniczyć wydatki budżetowe i pilnować, żeby zbytnio nie schłodzić gospodarki

Tarcze antyinflacyjne wpłyną na spowolnienie wzrostu tempa inflacji, ale jej nie ograniczą



Jak dodaje, normalnie w takiej sytuacji niezbędne jest podwyższenie stóp procentowych. Nie chodzi, przy tym, żeby podwyżka była zbyt gwałtowna, ale trzeba przekonać społeczeństwo, pracodawców i pracowników, że ta inflacja nie pójdzie wyżej.- Chodzi o to, żeby nie było nacisków na wzrost płac. Jeśli mimo wszystko wystąpi powszechnie takie zjawisko, to RPP nie będzie miała innego wyjścia, jak podwyższać stopy nadal, nawet z ryzykiem schłodzenia gospodarki. Obecnie musimy dojść do takiego poziomu stóp, żeby to zadziałało i żeby nie doszło do osłabienia złotego. Zadanie na teraz to powstrzymanie wzrostu inflacji, bo istnieje ryzyko, że jej wzrost w tym roku będzie kontynuowany. Stopy procentowe są nadal dużo, dużo niższe niż inflacja, czyli ci, którzy mają oszczędności, a tych jest około 1,5-1,6 biliona złotych, sporo tracą. Nazywamy to podatkiem inflacyjnym, czyli różnicą pomiędzy inflacją a stopami. Jestem zdania, że jeżeli inflacja będzie miała poziom 9-10 procent, to stopa referencyjna musi być wyższa, niż obecnie i te uwarunkowania uwzględniać - dodaje prof. Gomułka.- W mojej ocenie nie da się wyleczyć gospodarki z wysokiej inflacji, aplikując jej tabletki od bólu głowy. Ten chory ząb po prostu trzeba wyrwać. Inflację się hoduje bardzo długo, mieszając czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, i ona nagle eksploduje. Żeby zapanować nad czynnikami wewnętrznymi, trzeba podnieść stopy procentowe, ale również wprowadzić zacieśnienie wydatków po stronie budżetowej. Niestety z tym się wiąże trochę słabsza koniunktura, ale dla nas to jest inwestycja w przyszłość. Przez ostatnich pięć lat mieliśmy prawdziwy boom konsumpcyjny, dlatego teraz z inflacją coś trzeba zrobić. Będzie się to wiązało z jakiegoś rodzaju spowolnieniem gospodarczym, ale to trudno - mówi WNP.PL główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.Jak ocenia, polski paradoks polega na tym, że mamy Bank Centralny, który podnosi stopy i z drugiej strony mamy budżet państwa, który kontynuuje politykę dużych wydatków. W tym roku do gospodarstw domowych wpłynie ponad 2 procent PKB w postaci obniżek podatków, wszelakich tarcz.- Tarcze powinny mieć wymiar socjalny, a nie powszechny. Powinny trafiać do osób, których inflacja wprowadzi do poziomu relatywnego ubóstwa. Jeżeli mamy rozwiązania tarcz tak szerokie, że sponsorujemy zakup taniego paliwa dla Czechów i Niemców, to chyba coś jest nie tak. Nie zaciągajmy ręcznego hamulca i zakładajmy, że wzrost gospodarczy spadnie do 2 procent PKB. Tylko niech polityka budżetowa przestanie dolewać oliwy do ognia. Moim zdaniem Tarcze 1.0 i 2.0 będą przedłużone do końca roku, mamy jeszcze wydatki pozabudżetowe realizowane przez BGK i PFR. Jak policzyłem, transfery do gospodarstw domowych - nie licząc dotychczasowych świadczeń - wyniosą około 65 miliardów złotych. Jak jeszcze otrzymamy środki unijne na przykład z KPO, to trzeba doliczyć dodatkowo do wydatków 0,5 procent - wylicza ekonomista, zwracając uwagę, że mamy teraz niemal 10-procentową inflację, a w tle stopy procentowe, które mają za zadanie zatrzymać inflację i schłodzić popyt wewnętrzny, a przy tym dużą ekspansję transferów budżetowych, większą niż w 2021 roku.- Gdybyśmy mieli od czegoś zacząć walkę z chorobą inflacyjną, to nie zaciągajmy wszystkich hamulców i nie hamujmy do zera, tylko przestańmy dodawać gazu - podsumowuje Rafał Benecki.Zdaniem dr hab. Rafała Żelaznego, wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w przypadku inflacji w Polsce mamy do czynienia z oczywistym wzrostem kosztów wytwarzania, czyli tak zwaną inflacją pchaną przez koszty wytwarzania.- Mówię o najszerzej rozumianym rynku energetycznym plus u nas jeszcze dochodzą opłaty za uprawnienia do emisji CO2. Mamy także szeroko rozumiane oczekiwania inflacyjne konsumentów, czyli po prostu ludzie domagają się wzrostu płac, bo inflację "dostrzegają" każdego dnia. Gdy rynek pracy jest bezpieczny, to ludzie domagają się wyrównania stawki płacy realnej z nominalną. To są przecież czynniki pro kosztowe. Jako przeciwwagę mamy ruch fiskalny ze strony państwa za pomocą tarcz plus dodatek osłonowy. Pamiętajmy, że te tarcze też kosztują – nie tak dawno eksperci jednego z banków wyliczyli te koszty budżetowe na około 35 miliardów złotych. Tarcze zadziałają na chwilę i nie wszędzie. Obniżka VAT na żywność do stawki zerowej bardzo słabo zadziała na poziom cen. Dodatki osłonowe paradoksalnie spełniają rolę prospołeczną, natomiast transfery do grup mniej zamożnych, bez świadczenia żadnych usług, zwiększają popyt i konsumpcję oraz działają przeciw skutecznie w ograniczeniu inflacji. To nie są może pieniądze, ale jednak są - ocenia ekonomista.Jego zdaniem działania rządowe obniżą tempo wzrostu inflacji, czyli będziemy mieli do czynienia z dezinflacją, ale samej inflacji już nie obniżą.- Dodam, że konsumpcja w polskim przypadku jest najważniejszą częścią składową PKB i to ciągnie wzrost gospodarczy. Dlatego nie można przysłowiowego dziecka wylać z kąpielą. Trzeba szukać rozwiązań godzących te wszystkie racje dla dobra gospodarki i obywateli. Niestety nie mam dobrych prognoz. Uważam, że na tym posiedzeniu RPP podejmie decyzje o podniesieniu stóp procentowych. Szacuję, że na koniec roku stopa referencyjna NBP wyniesie 4 procent - powiedział WNP.PL Rafał Żelazny.