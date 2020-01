W ZUS rozmowy polskiej i litewskiej delegacji na temat e-składki

Wprowadzenie w 2018 r. e-składki, czyli indywidualnych numerów rachunków składkowych dla płatników, było głównym punktem rozmów polskiej i litewskiej delegacji specjalistów z zakresu ubezpieczeń społecznych – poinformował w środę PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciele ZUS i Sodra (litewski odpowiednik ZUS) spotkali się w środę w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby omówić wprowadzenie w Polsce e-składki.

Od 1 stycznia 2018 r. polscy przedsiębiorcy korzystają z e-składki, czyli wykonują jeden zwykły przelew na indywidualny rachunek, zamiast trzech lub czterech osobnych wpłat na poszczególne fundusze, jak przedtem. Kwotę przelewu ZUS automatycznie rozksięgowuje na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze.

"Wprowadzenie e-składki było ogromnym wyzwaniem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś w Polsce nikt nie wyobraża sobie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne bez indywidualnych numerów rachunków składkowych. Staramy się dzielić tą wiedzą i służyć radą naszym kolegom z zagranicy" - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

"W 2019 r. na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS wpłynęło ponad 280 mld zł. Jest to o 9,4 proc. więcej niż w 2018 r." - dodała.

Jak podał ZUS, litewska strona nie ukrywa, że podpatruje polskie rozwiązania dotyczące e-składki. "Nasza instytucja poszukuje rozwiązań zrealizowanych w innych państwach dotyczących usprawnienia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Chcielibyśmy zastosować rozwiązania polskie, o których usłyszeliśmy" - powiedział zastępca dyrektora Sodry Jeży Miskis.

Od 1 stycznia br. podobną reformę wprowadziło Ministerstwo Finansów, uruchamiając dla podatników tzw. mikrorachunki podatkowe, na które ci powinni wpłacać PIT, CIT i VAT.

ZUS w komunikacie podkreślił, że za swoją działalność otrzymał w ostatnim czasie wiele nagród w kraju i za granicą. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) przyznało mu w 2019 r. 8 certyfikatów jakości, tzw. ISSA Good Practice Awards, czyli nagrody dobrych praktyk, w tym trzy certyfikaty z wyróżnieniem. Nagrodzona została właśnie e-składka, ale także m.in. doradcy emerytalni i elektroniczne zwolnienia lekarskie. Z kolei na arenie krajowej ZUS otrzymał nagrody za przygotowanie i uruchomienie e-składki, za wdrożenie nowoczesnych technologii służących sprawniejszej obsłudze klientów i za wprowadzenie usługi doradcy emerytalnego.

ZUS zwrócił uwagę, że dzięki e-składce nastąpiło uproszczenie i uszczelnienie systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne. Zwiększyła się dyscyplina płatnicza wśród przedsiębiorców i innych płatników składek. Zwiększył się stopień pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek, które wyniosło w 2019 r. ponad 80 proc.

Jak podkreśliła szefowa ZUS "e-składka to wyraz właściwego zarządzania finansami publicznymi, pozwalającego na ograniczenie dotacji z budżetu państwa". "To również oszczędności administracyjne dzięki wyeliminowaniu masowych błędów płatników przy wypełnianiu przelewów. Liczba błędów spadła z ponad 20 tys. miesięcznie przed reformą do kilkudziesięciu przypadków miesięcznie po reformie" - wskazała prof. Uścińska.