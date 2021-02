Wadowice wybrały wykonawcę I etapu budowy wodociągu w Wysokiej

Samorząd Wadowic rozstrzygnął przetarg na budowę ponad 5 km magistrali wodociągowej i przydomowej oczyszczalni ścieków w Wysokiej – podał wadowicki magistrat. To pierwszy etap inwestycji, która ma kosztować ok. 7,5 mln zł, w jej wyniku powstanie 11 km magistrali.

Na realizację I etapu zwycięzca przetargu - firma z Jerzmanowic, będzie miała 10 miesięcy.

Wadowice w biuletynie informacji publicznej podały, że na przetarg wpłynęło dziesięć ofert. Samorząd przeznaczył na inwestycję 3,8 mln zł. Wszystkie propozycje opiewały na kwoty niższe. Oferta firmy z Jerzmanowic była spośród nich najtańsza - 1,78 mln zł.

Zdaniem Małgorzaty Targosz-Storch z wadowickiego urzędu miejskiego, budowa sieci w sołectwie Wysoka jest jedną z bardziej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Miejscowość od lat boryka się z problemem braku wody, co uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb i normalne funkcjonowanie.

Całe zadanie to 11 km magistrali. Samorząd i komunalne Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji pozyskały na inwestycję prawie 4 mln zł dotacji unijnej. Łączna wartość inwestycji szacowana była na ok. 7,5 mln zł.

Targosz-Storch przypomniała, że w 2019 r. za blisko 900 tys. zł gmina Wadowice wykonała 2,1 km sieci, od przysiółka Zielona do szkoły podstawowej w Wysokiej. Wówczas możliwość podłączenia do wodociągu uzyskało pierwszych 57 domów. Wadowice doprowadziły również wodę do klubu sportowego Relaks Wysoka.