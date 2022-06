Wakacje 2022 będą wyjątkowo drogie

Kończy się rok szkolny i zaczynają wakacje. Dzieci się cieszą, ale dla rodziców będzie to prawdziwa lekcja ekonomii. Paliwo jest obecnie o 50 proc. droższe niż w lutym, a restauracje i hotele w ciągu roku zdrożały o prawie 16 proc. Dodatkowo euro znowu kosztuje 4,70 zł. To będą bardzo drogie wakacje, prawdopodobnie najdroższe w historii.

Ceny paliw na stacjach benzynowych zależą od ceny ropy naftowej, taką zależność zna prawie każdy.

Wszelkie formy wakacyjnego wypoczynku będą w tym roku szczególnie drogie, a w wielu wpadkach najdroższe w historii.

Wypoczynek w kraju drożeje za sprawą inicjacji, która w na koniec maja wyniosła aż 13,9 proc. rok do roku.

Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce wskazuje, że o tyle dziś przeciętnie droższy jest koszyk produktów i usług badanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Jednak niektóre ceny, przypomina Majtkowski, wzrosły znacznie bardziej. Na przykład paliwo, od początku lutego 2022 r. zdrożało o prawie 50 proc. (z około 5,30 zł na 7,90 zł), co znacznie podnosi koszty przejazdów. Mocno drożeje też żywność, która według danych GUS na koniec maja była o 13,5 proc. droższa niż rok wcześniej.

Podróżującym mocno da się we znaki wzrost cen w branży turystycznej, według GUS ceny w hotelach

i restauracjach poszły w górę o 15,7 proc. rok do roku.

Inflacja jest wysoka w większości krajów, do których wyjeżdżamy na wakacje, nie ma więc szans,

aby przed nią uciec wyjeżdżając za granicę. Wśród najważniejszych państw, do których na wakacje

jeżdżą Polacy, wyższą inflację na tylko Turcja (aż 61,1 proc. rok do roku) oraz Egipt (13,1 proc. rok do roku).

W pozostałych krajach inflacja jest niższa niż w Polsce, ale wszędzie przekracza 7 proc. Ceny

zagranicznego wypoczynku będą o 20-30 proc. wyższe w porównaniu do okresu sprzed pandemii

jedynie z powodu rosnącej inflacji. Drugim elementem, który czyni tegoroczne wakacje drogimi, jest słaby złoty.

- Przede wszystkim podnosi on ceny zagranicznych wyjazdów, choć wpływa także na wyższe ceny towarów importowanych do Polski. Im słabszy jest złoty, tym zagraniczne wyjazdy stają się droższe - zaznacza Paweł Majtkowski, analityk rynków eToro w Polsce.

- Zdecydowana większość wyjazdów z Polski obywa się do krajów, w których obowiązuje euro lub też jest wykorzystywane jako waluta rozliczeniowa w branży turystycznej. Obecnie za 1 euro płacimy 4,70 zł, a to oznacza, że za wypoczynek o wartości 1000 euro zapłacimy 4700 zł. Rok temu i dwa lata temu byłoby to około 4500 zł, jednak wtedy możliwości podróżowania były znacznie ograniczone - dodaje.

Na urlopie nie uciekniesz od drożyzny

I przypomina, że w roku 2019, czyli w ostatnim roku przed pandemią, kosztowałoby to nas 4250 zł. Tylko z powodu słabszego złotego wakacje mogą być obecnie droższe o prawie 11 proc. niż w 2019 roku.

Czy złoty ma szansę na wzmocnienie w czasie wakacji? Wydaje się, że w najbliższym czasie złoty

